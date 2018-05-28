前4月浙江金华太阳能电池出口快速增长

据金华海关统计，2018年1～4月，金华市出口太阳能电池7．6亿元，较去年同期（下同）增长48．5％，占同期浙江省太阳能电池出口额的13．9％。

一、1－4月金华市太阳能电池出口的主要特点



（一）单月出口量持续增长。2018年以来，金华市太阳能单月出口量持续保持增长态势。1月出口1．6亿元，增长27．7％；2月出口1．7亿元，增长47．0％；3月出口1．7亿元，增长3．8％；4月出口2．6亿元，增长48．4％。

（二）欧盟、日本、非洲为主要出口市场。2018年1～4月，金华市对欧盟出口太阳能电池2．3亿元，增长111．2％，占同期全市太阳能电池出口总值的29．7％；对日本出口8913．4万元，增长14．2％，占11．7％；对非洲出口8207．3万元，增长48．8％，占10．8％。此外，对加拿大出口3611．7万元，去年同期对加拿大出口不到10万元；对韩国出口3098．5万元，增长7．6％。

（三）一般贸易为主要出口方式。2018年1～4月，金华市以一般贸易方式出口太阳能电池6．1亿元，增长61．3％，占同期金华市太阳能电池出口总值的79．5％。同期，以加工贸易方式出口4178．3万元，下降44．0％。

（四）民营企业出口量占比超九成。2018年1～4月，金华市民营企业出口太阳能电池7．6亿元，增长49．2％，占同期金华市太阳能电池出口总值的99．8％。

二、当前值得关注的问题及相关建议

（一）品牌精准定位为太阳能电池出口提供强有力支撑。企业稳定的销售渠道及市场布局需经过多年的拓展及积累。得益于我市太阳能电池生产企业自身过硬的产品质量和品牌维护，加之精准的产品及市场定位，一直深受欧盟、日本等传统高端市场的青睐。1～4月，金华市太阳能电池对欧盟、日本市场出口分别增长111．2％、14．2％。去年9月，欧盟改变对华光伏价格承诺模式，用不受数量限制的最低限价方式替代价格承诺，并逐步调低最低限价水平，推动中欧光伏贸易逐步恢复增长。品牌精准定位及主要出口市场的利好政策导向都为我市太阳能电池出口提供了强有力的支撑。

（二）行业产能过剩需引起警惕。2017年中国光伏市场对太阳能的需求量占全球市场的50％，光伏产能占全世界的70％。中国的太阳能产业是目前世界太阳能最大的产业，不仅是太阳能产品的最大生产国，也是应用太阳能最大的市场。数据显示，生产多晶硅、硅片、电池片、组件的企业项目扩产势头猛烈，2017年共计有26个扩产项目，今年前两个月扩产势头亦有增无减。企业盲目扩产恐会导致恶性竞争，引发行业新一轮洗牌，需引起警惕。特别是中小太阳能生产企业，需理性扩产。

（三）新兴市场需求旺盛，或为光伏产品出口带来新机遇。近年来，印度太阳能市场快速增长，已超过日本成为全球第三大市场，2017年装机达9GW，同比增长了一倍，且印度计划至2020年实现1000GW装机目标，并出台了相关的政策。印度撤销针对中国出口的太阳能电池的双发起诉案后，市场将稳步发展。加拿大安大略省将拨出7000万美元用于太阳能＋储能项目财政支持，项目于明年夏季开始实施。此外，巴基斯坦、印度尼西亚、墨西哥、智利、巴西等新兴市场国家对光伏产品的发展非常重视，相继出台了相关政策，也为我市太阳能出口带来新机遇。

对此，金华海关建议，一是引导光伏企业将发展重点从“高速度”向“高质量”转变，鼓励企业加大技术投入和科研力量，加快技术创新，增强光伏产品核心竞争力，合理控制产能，防止产能过剩；二是引导光伏企业进一步拓展新兴市场，充分把握“一带一路”机遇，积极实施产业全球布局计划，推动国际光伏贸易新格局加快形成；三是密切关注各国新能源政策，引导企业在“走出去”过程中稳健走好每一步，时刻关注新兴市场的政治动态、经济发展变化情况，及时应对不确定因素影响和调整市场布局。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215399-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm