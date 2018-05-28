智能制造时代 传统机床会被完全淘汰吗？

如今市场上似乎已经看不到传统机床的身影，基本都被数控机床所替代，很多传统机床都已进入博物馆，或成为象征性的一种物件。随着时间的齿轮不停转动，传统机床会

都说“长江后浪推前浪”，随着智能制造的风靡，越来越多的自动化装备如雨后春笋般不断涌现。如今市场上似乎已经看不到传统机床的身影，基本都被数控机床所替代，很多传统机床都已进入博物馆，或成为象征性的一种物件。随着时间的齿轮不停转动，传统机床会在将来被完全淘汰吗？

机床距今已有几百年发展历史，在这样一个新旧更换的岁月中，不断有机床被时代所淘汰。然而一直到今天，很多工厂内还是有一些传统机床在不断发光发热。笔者曾在走访机床企业的时候询问过很多公司负责人为何依旧在使用传统机床，得出来的回答大致如下：

一、传统机床价格便宜

对于企业来说，控制生产成本是极为重要的。很多传统机床特别是车床，同样的功率，数控车床光购置费一项就要比普通车床贵好几倍，后期的维护、维修、配套耗材等费用也高出许多。虽然目前数控机床正在不断取代传统机床，但传统机床便宜实惠的优势还是无法被取代的，所以说传统机床在短期内很难被彻底淘汰。

二、传统机床更适用于小规模加工和零件二次修改

在需要生产某些小批量的零件时，传统机床的优势就体现出来了。大部分熟练工人只需要看到零件的图纸，就能通过传统机床将该零件加工出来，可以说是“一窍通则百窍通”。

如今的机床用户更多的喜欢“定制化”这个词，这也对生产机床的厂家提出了更高要求。在生产这类机床时，由于零件都是定制化产品，很多时候需要工人对加工出来的零部件进行二次修改，如果此时再去用数控机床编程的话，未免过于浪费时间精力。很多老师傅直接通过传统机床进行简单的加工，零件就能被使用了，这是很多厂家保留传统机床的重要原因之一。

三、数控编程人员薪资高，人才难招

与如今的很多自动化设备甚至激光设备相比，传统机床只需要手工操作的优点依然被很多老师傅所拥护。因为并不是每个工人都会编程的，对于企业负责人来说，数控编程人员往往需要更高的薪资，并且数控系统很多种，要找一个精通数控机床的操作员难度显然要比找一个传统的机床工人高。

四、企业投入成本问题

虽然如今数控机床正不断普及，但是对于企业来说，一次性投入大量资金来批量更换设备往往会对企业造成很大的压力。考虑到企业资金周转、设备合理化使用等问题，大部分企业都会选择逐步更换数控设备，所以很多企业的厂房里都还会使用传统机床进行部分加工。

总结起来可以看出，虽然如今智能制造已经成为制造业发展的大趋势，但是在智能化设备普及的情况下，传统机床依旧有其自成一格的优势。笔者认为，随着以后数控机床智能化程度不断提升，传统机床可能会被大面积替换，但要做到完全淘汰，就目前来说还不太可行。

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