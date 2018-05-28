绵阳首座太阳能提灌站在徐家镇投用

据了解，这是徐家镇宣化村太阳能提灌站组成部分，该提灌站也是我市首座太阳能提灌站，前期总投资约48万元，设置15块光伏发电板，功率30千瓦／小时，采用太阳能光

新能源板

提灌站控制室

“不用电、不用油，只需太阳一照，河里的水就流进高山田”这样一幅包含科技感的画面，是记者昨（24）日在游仙区徐家镇宣化村看到的一幕。在茂密的树林中一处狭长地带，整齐安装的15块蓝色光伏发电板在阳光下反射出光芒。

据了解，这是徐家镇宣化村太阳能提灌站组成部分，该提灌站也是我市首座太阳能提灌站，前期总投资约48万元，设置15块光伏发电板，功率30千瓦／小时，采用新能源电力为两台太阳能专用水泵2台提供动力，并铺设近1500米的输水管。

“太阳能提灌站能够实现智能化控制，一旦出现水泵堵塞、取水口水位降低、蓄水池水位超高，或者电力不足等问题，太阳能提灌站就会自动停机保护，当各种限制条件解除时，它又会恢复运行。”提灌站维护员宣化村村主任李小平向记者介绍：“提灌系统可随着光照强弱自动调节水流大小，并可通过继电器实现定时开关机。”

“徐家镇有着近千亩进口优质葡萄及500多亩蔬菜种植，主要集中在宣化村附近，宣化村水利设施匮乏，水资源得不到充分利用。过去灌溉主要依靠人工灌溉，费时费力，不仅增加了农户的农业生产成本与负担，也不利于当地农业产业发展。”徐家镇副镇长李伟说。

传统的提灌站扬程低，而且受供电约束，电费每小时高达7元，使用太阳能提灌技术后，宣化村太阳能提灌站扬程可达59米，并且突破供电约束，电费支出为零，极大地降低了用水成本，全年可节约电费近2万元。

“往年我们一遇到天旱，收水栽秧就要爬坡上坎到河里背水挑水或者抬柴油机抽水，麻烦得很。现在有了新能源提灌站，方便多了。”65岁村民王保富高兴地说。

太阳能提灌站的建成，农民种植的水稻、玉米、蔬菜等有了灌溉用水保证。范围内的葡萄和蔬菜种植业可以再扩大规模，进一步促进了徐家镇农业产业结构调整和优化，为徐家打造“蜀道原香”田园综合体提供了坚实的灌溉基础。

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