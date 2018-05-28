花椒宣布推出PC端直播产品 “猫啵”

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息,花椒正式对外宣布推出PC端 “猫啵”直播产品。据了解，这也是继成功打造移动端直播产品后，花椒推出的全新PC端直播新品。而猫啵的上线将得到花椒在公会主播资源、流量、技术、运营推广等方面的全面扶持。





花椒联合创始人于丹表示, 花椒推出猫啵,将实现PC端和移动端双线运营, 加上平台线上线下联动发展策略,将全方位构建多维直播生态，推动直播行业向上发展。

花椒表示，本次“猫啵”直播是花椒针对PC端直播市场全新推出的泛娱乐社交直播平台，内容涉及明星发布会、花边新闻、才艺展示、生活趣闻、聊天互动等众多领域，并在玩法方面有所区分。

礼物打赏是直播行业盈利的重要方式之一。为了给用户打造极致的使用体验，“猫啵”利用3D模型，让礼物呈现效果达到了业内最佳，同时增加礼物彩蛋、神秘礼物特效等功能，不断为用户创造惊喜。

此外，“猫啵”还推出了面向土豪用户提供平台各种特权的贵族系统、能让粉丝针对所钟爱的主播专门开通的守护系统以及主播和主播之间或主播和粉丝之间相互邀请约战的约战系统。多重系统的开设，为“猫啵”平台的主播和用户提供了丰富而有趣的互动体验。

据花椒官方介绍，“猫啵”目前已吸引了直播行业中包括姿瓣、热度、华星、冰点、MJ等在内的数十家知名公会入驻。而花椒一姐徐若汐，来疯大主播兵子、裤衩、韩冷先生，奇秀大主播吴所谓和陌路，红豆等主播也纷纷成为了“猫啵”的头部大主播。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215402-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm