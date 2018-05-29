六款重器震撼SNEC 阳光电源新品发布会又放大招了

5月28日，全球光伏盛会SNEC在上海新国际博览中心盛大启幕，阳光电源召开“智慧逆变 纵享平价――阳光电源2018新品发布会”，面向全球震撼首发六款新品。

“智慧逆变 纵享平价”这简单的八个字，传达着阳光电源的坚持与追求。过去21年，阳光人一直坚持技术创新，将产品做到极致，用领先的技术与高品质的产品加速推进平价上网。“阳光人通过技术创新，让逆变器成本下降了十倍。然而平价上网时代还未到来，让人人享用清洁电力的使命尚未实现，阳光人创新的脚步仍将继续。”阳光电源董事长曹仁贤在开幕式致辞时表示。

加速平价上网 推出最大功率1000V和1500V组串逆变

面对2020年实现光伏用户侧平价上网目标越来越近，行业需要通过技术创新来降低度电成本，完成光伏人共同的目标，而领跑者通过鼓励使用先进技术和竞价上网，成为完成该目标最后一公里的关键推动力。

阳光电源经过研发创新，推出业界单机功率最大的1000V组串逆变器SG136KTL－M和1500V组串逆变器SG166HV－M。两款新品额定功率分别为136kW和166kW，单机功率增大可以组成更大的子阵，同时相同阵列单台逆变器可以接入更多组串数量； 产品可以给跟踪系统和清扫系统就近供电，提供通讯通道，进一步简化系统组网，显著降低系统成本，100MW电站可综合节省1400万元，成为平价上网的加速器。

更值得一提的是，这两款产品率先支持大功率双面组件接入，直流侧每串输入最大电流提升至13A，有效满足双面组件电流增加的需求。而且12路MPPT的设计，特别适用于领跑者电站中的各种复杂地形。

加码布局分布式 光伏逆变、运维新品齐发力

近两年，户用光伏市场呈现爆发式增长，然而蓬勃发展的背后，由于光伏产品良莠不齐，市场乱象丛生，不少质量安全问题日益浮出水面。

为了让老百姓更安全地享用光伏电力，阳光人潜心研发出了更安全的户用逆变系统，由阳光户用逆变器SG7／8K－D和组件关断器SPS－2组成， 具有不起火、自隔离、低辐射等众多优势，该方案均适用于3kW－8kW阳光户用逆变器。不仅高安全，SG7／8K－D还继承了阳光户用逆变器的优秀基因，最大转换效率98．5％，为业内最高；同等功率下，重量轻20％，体积减小30％，更加方便运输和安装。

针对分布式和扶贫电站分散运维难题，阳光电源发布了智慧能源管理平台7．0，对电站进行区域分级管理，实现组件级实时监控，精确定位故障，灵活派单，保障问题快速高效闭环。

全面满足客户需求 推出工商业储能全能选手

此外，面对分布式光伏电站提高自用率、峰谷电价差套利、需求侧调度响应的广泛需求，阳光电源还推出了工商业储能系统PowCube 100，功率容量比为50kW／100kWh，高度集成一体化设计，重量更轻，安装场地选择灵活，运维便捷，成本更低；可以应用于削峰填谷、提高光伏自用率、应急供电、辅助服务等多种应用场景，堪称工商业储能全能选手。

倾听光伏大咖的声音 阳光电源好评如潮

此次发布会引起了行业专家、客户及媒体人士的广泛关注和极大兴趣，在发布会现场即有多家客户签约采购协议。

“分布式火热发展的背后依然面临着诸多难题和挑战，诸如设备质量、安装质量、服务能力欠缺等问题依然不容忽视。光伏行业的健康发展需要像阳光这样的大企业承担起更多的责任，用高质量的设备和完善的服务来打造精品电站。”新品发布会现场，中国光伏行业协会秘书长王勃华对阳光电源新产品给予高度评价。

“阳光电源不仅是大品牌而且提供高品质的产品和服务，今天看到这么强大的研发实力和新品阵容，更加坚定了和阳光电源合作的信心。”来自石家庄的经销商徐先生谈到与阳光电源的签约时表示。

“21年来，这家企业一直为行业树立标杆，行走在无人之境，用技术应对一切。每半年一次产品升级，每年都会带来几乎全新的产品线。今年SNEC阳光电源再次带来六款新品，全线升级。阳光电源，不负阳光，不负众望！”发布会现场索比光伏网主编曹宇表示。

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