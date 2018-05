日本人认为第四次工业革命正在发生,并首先实现

(原标题:JapanVoice: The Next Industrial Revolution Is Rising In Japan)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息,据福布斯杂志报道,在十几年前,集复杂电脑、相机和手机融于一体、能够装在口袋里的设备,可能还属于科幻小说里的东西。可是现在,智能手机已经随处可见,而且越来越智能化。想象一下,当手机在人工智能(AI)的帮助下能在云端诊断大部分医疗问题时,你可能再也不必去看医生了。应用程序可以发布诊断报告和处方,你能够前往当地药店3D打印自己需要的药品。这并非遥不可及的幻想,在不太遥远的未来就将成为现实。

这一令人兴奋的新前沿是第四次工业革命的一部分,它是由科技进步推动的快速变革时期。但对许多人来说,智能机器的概念是恐惧的来源,它唤醒了人们对《终结者》(The Terminator)系列电影中邪恶天网AI的回忆。智能机器会取代我们的工作、接管社会吗?日本和世界经济论坛(WEF)都坚信,这种假设不会发生。他们相信第四次工业革命的美好前景,将可帮助形成一个充满关怀、高科技和以人为本的社会。在这个未来社会中,人们将健康快乐地生活,而不必担心科技引发的混乱。

我们现在处于第四次工业革命的早期阶段。它正在融合数字、物理和生物系统,并将提高我们的生活水平。最初的工业革命是由蒸汽机的出现所推动的。第二次和第三次工业革命见证了电力的大规模生产,计算机和通讯技术掀开了数字化时代的篇章。现在,第四次工业革命的主要驱动力是AI、大数据和物联网,这些强大的技术常常成为争议和恐惧的主题。很明显,我们必须在这次革命中发挥积极作用,帮助我们塑造想要生活的社会。

领先于变革的步伐

图:世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)表示,日本将在塑造第四次工业革命中发挥主导作用

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)表示,尽管各国正在努力解决这一难题,但日本将在全球创新中发挥主导作用,致力于最大限度地发挥第四次工业革命的潜力。施瓦布最近接受《福布斯》日本采访时表示:“日本在创新能力方面没有得到充分的认可。现在全世界是都谈论发生在硅谷和深圳的事情,但却没有意识到,日本已经创造出非常成功的创业社区。当然,大公司一次又一次的表明,他们有很强的创新能力,否则他们无法保持在全球市场的重要性和相关性。”

施瓦布访问了东京,为日本第四次工业革命(C4IR Japan)设立了新的世界经济论坛中心。该中心是将于今年在东京推出的新技术中心,它将与日本企业和政府合作。今年1月在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)宣布,C4IR Japan将于旧金山第四次工业革命中心的开幕仪式后设立。世界经济论坛的目标是在全球范围内建立由C4IR中心和分支机构构成的网络,以应对第四次工业革命带来的挑战。

施瓦布认为,日本可以在这一转变中发挥独特的作用,原因有以下几点:首先,日本人口老龄化带来的挑战意味着,人口结构的变化将令日本成为这个领域的先锋,而老龄化问题又影响到许多发达国家。其次,日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)及其政府曾发布长期愿景,即让日本公共和私人领域紧密联系起来,再加上低失业率,这些因素使日本处于有利地位,可以实现第四次工业革命带来的深远社会变化。

施瓦布说:“在第四次工业革命中心,我们的目标是全球合作,以围绕新技术制定新的规则。因为所有这些技术都能给人类带来巨大的好处,它们可以在很大程度上解决可持续发展目标(SDG)的挑战。在解决老龄化社会的问题上,它们可能发挥巨大作用,比如为社会提供流动性。但这些技术可能会被滥用,或者只是用于企业牟利而不一定用于社会利益。”

致力于让世界变得不同

图:世界经济论坛董事会成员、负责人穆拉特·索米茨(Murat Sonmez)表示,第四次工业革命中心将为“让世界变得不同”而努力

穆拉特·索米茨(Murat Sonmez)是世界经济论坛董事会成员、硅谷资深人士,也是数据分析公司TIBCO Software的前高级主管。他现在是C4IR的负责人,负责该机构首次在美国以外的地区扩张。今年7月份,C4IR Japan将在东京开幕。索米茨在接受《福布斯》杂志采访时表示:“我们建立了中心,信奉以人为中心的设计思维,加速第四次工业革命技术对民众和社会的积极影响。我们在设想未来、回顾过去,看看我们到底需要什么样的协议。”

索米茨不把C4IR称为智囊机构,而是“do tank”,并引用了来自非洲的实例。卢旺达是个多山的国家,这对挽救生命的医疗设备和血液制品的运送提出了挑战。全球疫苗和免疫联盟(GAVI)资助了一家名为Zipline的无人机公司,在不到30分钟的时间内就可将血液输送到乡村诊所。在该项目推出第一年,就帮助挽救了929名妇女的生命。这是一个积极的结果,但无人机的使用引发了其他问题:防止黑客攻击、保护数据、确保无人机不会干扰民用航空等。

通过传统方法证明每架无人机是否是商用飞机,这并不是切合实际的做法,因为政策正滞后于技术。旧金山的C4IR中心与卢旺达政府合作,在9个月内起草并通过了无人机法规,这样国家就能从这些技术中获益。索米茨说:“你面临着挽救生命的情况,而民用航空协议还没有到位,我们称这种情况为‘治理差距’,或者是技术与规则鸿沟。如果你看看这些监管框架的发展速度,会发现它们往往“姗姗来迟”,而这就是治理的本质。”

日本在精准医疗方面领先

日本如何引领第四次工业革命,将我们引入更美好的未来?在世界经济论坛对日本众多重要贡献预期中,无人驾驶技术和精准医疗的发展引起了广泛关注。虽然日本已经是汽车技术领域的领头羊,但它在精准医疗方面的优势却鲜为人知。

当美国前总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)在他2015年的国情咨文中提到精准医疗计划时,精准医疗开始变得广为人知。该倡议将精准医疗描述为“一种新的疾病治疗和预防方法,它考虑到每个人的基因、环境和生活方式的个体差异。”精准医疗的重点在于识别基患者的遗传、环境和生活方式,并据此提供有效疗法。与今天的“一刀切”疗法相比,精准医疗将使我们更准确地预测哪些疾病治疗和预防策略将在哪些患者群体中发挥作用。

精准医疗已被用于应对非传染性疾病(NCD),如肥胖,因为它们在全球变得越来越普遍。这些疾病被认为是由遗传和环境之间复杂的相互作用引起的。为了理解这一点,研究人员将注意力集中在生物标记上,也就是血液中的物质,它们在精准医疗中扮演着重要的角色。在大数据分析的基础上,研究人员可以识别出生物标记并估计病人患病的风险。因此,精准医疗在数量和质量上都需要数据支持,预计日本将先于其他国家发展这一计划。

日本一直在积极推进精准医疗,如国家癌症中心(National Cancer Center)利用癌症研究的大数据,为临床应用寻找新的生物标记。新能源和工业技术发展组织(NEDO)努力开发用于寻找中风和肾衰竭的生物标记技术。这些项目在日本迅速发展的一个原因是,人口老龄化和劳动力萎缩。老龄化社会和越来越多的非传染性疾病正在给日本的研究人员和公司带来巨大的机会,并以一种变革的方式应用精准医疗。

来自东京的变革力量

图:世界经济论坛驻日本办事处的首席代表吉田真子(Makiko Eda)说,C4IR Japan将有助于引导这场革命朝着正确的方向发展?

索米茨对日本的期望很高。他说:“日本是世界上第三大经济体,有创建这类基础设施、操作系统和数据政策的机会,它们不仅可改善日本民众的生活,也带来很多创新的机会,创业公司可以来此发展。”他补充说,日本有巨大的潜力,可以通过制定数据使用政策来推动创新,因为日本不同于其他主流国家,它没有实施限制数据使用的法律,而且本身已经积累了大量高质量的数据。为此,索米茨对东京新成立的4IR中心有很高的期望,特别是它在利用日本独有特点向世界传播特定解决问题战略方面的作用。

为了确保世界经济论坛和日本之间的合作卓有成效,世界经济论坛最近任命了长期担任英特尔日本分公司总裁的吉田真子(Makiko Eda)担任其驻日本办事处的首席代表。日本政府认为第四次工业革命将会帮助塑造社会5.0,这是指一个旨在造福人类的超级智能社会。同样,吉田真子认为4IR将创造一个更安全、更和平的世界,让我们对未来不再感到那么焦虑。她认为,日本利用科技改善社会的历史可以帮助引导这场革命朝着正确的方向发展。

吉田真子说:“第四次工业革命已经发生,它正在影响各行各样、我们的工作方式和生活方式。由于我们正在经历的人口结构转变,以及日本技能、知识和传统能力的进化,这是个神奇的组合,可以为社会问题提供潜在的解决方案,以造福更广泛的人群,而不是少数人。”索米茨表示:“日本可能成为第一个整个社会都实现互联网的国家,或第一个创建国家超级计算数据中心的国家,可以结合不同的数据集,推进真正的创新。当这种情况发生时,日本可以成为世界其他国家的榜样。这就是我们对日本感兴趣的原因。”

反乌托邦科幻小说对于提振电影票房和卖书很有帮助,但我们不用担心智能冰箱会对我们产生不利影响。日本、世界经济论坛以及其他第四次工业革命中的利益攸关方都致力于推动一场以人为中心、造福于民众的革命。所以,当机器变聪明的时候,安心放松和享受吧!它们可能会让你的生活变得更轻松。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-215405-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm