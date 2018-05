科学家搞出人鸡杂交胚胎:有重大发现却被网友喷了

图示:虽然听起来像是科幻小说中的东西,但纽约洛克菲勒大学的研究人员创造出一种半人半鸡胚胎。他们将人造的人类胚胎细胞与禽类细胞相结合,创造出一种人鸡杂交的胚胎。

科技传媒网讯 网易科技新闻5月29日消息,据国外媒体报道,日前纽约洛克菲勒大学(The Rockefeller University)的一个研究团队将人造的人类胚胎细胞与鸡胚胎相结合,从而在实验室中创造出半人半鸡的胚胎。据悉,这一试验首次证实了人体中组织者细胞的存在,但实验方式在社会上引起轩然大波,社交媒体上很多人批评这一实验“病态”、“超级烦人”且“令人厌恶”。

将人类干细胞与鸡的胚胎结合在一起,听起来就像是一部噩梦般的科幻电影。但纽约洛克菲勒大学的科学家的确这样做了。这些研究人员希望通过将人类干细胞移植到新形成的鸡胚胎上,从而可以更多地了解细胞如何转化为胎儿的信息。他们认为,实验中的这些发现可能会带来一系列治疗发育障碍的新疗法,但该实验依旧导致了人们的批评。

实验一经公布,社交媒体的批评尤其尖锐。Twitter用户埃里克·哈丹(Eric Hedean)表示:“这完全是病态的!!”

BernieForTheGreaterGood补充道:“真的。这是一些病态的东西。当有超级计算机可以进行分子水平研究时,这没有任何借口。“

阿什利说:'非常可怕,非常令人不安!

该研究主要是由纽约洛克菲勒大学的科学家Ali Brivanlou领导的研究团队进行。科学家此前已经了解胚胎干细胞可以分化成任何类型的功能细胞:从骨骼,大脑到肺和肝莫不如此。

他们也清楚,在两栖动物和鱼胚胎中发现的特殊细胞群在塑造其早期发育结构中起着至关重要的作用。

这些被称为“组织者”的组织释放出分子信号,使细胞以特定的方式生长和发育。

当一个组织者从一个胚胎移植到另一个胚胎时,“组织者”会刺激它的新宿主逐渐发育出一个包括脊髓和脑的中枢神经系统,而组织者自身会发育为脊柱的骨骼等组织。

然而,由于伦理准则限制了科学家对人类胚胎的实验,他们不清楚人体中是否存在类似的组织者细胞。

但问题在于要观察到潜在的人类组织者细胞,科学家需要将培养胚胎的时间延长到15-16天。但是受限于国家层面的道德规范和法律,包括美国在内的很多国家都禁止科学家们利用已经发育了14天以上的人类胚胎做实验,例如在美国马萨诸塞州,当地法律规定只可以对14天以内发育的胚胎进行实验。而这恰恰是胚胎不能再分裂的关键点,也是组织者细胞开始形成的时间。正是这些伦理等相关问题限制了直接用人类胚胎展开相应的实验。于是科学家们开始积极寻找各种类似的替代品。

为了解决这个问题,Brivanlou博士领导的团队将人造的人类胚胎细胞移植到鸡的胚胎中。一旦它们被植入禽类宿主体内,这些人造干细胞就开始为形成次要脊柱和神经系统奠定基础 ,这一现象清楚地验证了一个真正人类组织者的存在。

Brivanlou博士谈到结果:“一旦将人类组织者移植到鸡胚胎中,它用来指导鸟类细胞建立大脑和神经系统的方式与两栖动物和鱼类所使用的方式完全相同。”

“令我惊讶的是,这种结合不仅让胚胎存活下来,而且实际上还催生出如此美丽的组织结构。”

卡珊德拉·费尔班克斯(Cassandra Fairbanks)也在网上表达了他们的厌恶之情,他在Twitter上写道:“这并不好。科学家需要冷静。他们正在制造人类/鸡杂交胚胎。”

该研究的完整论述发表在最新一期的《自然》杂志上。(晗冰)

