企业如何跨越传统制造和智能制造之间的鸿沟

制造业加上智能转型摇身一变成了人们热议的智能制造，相关企业开始花大精力搞研发，试图将网络这种便捷方式和设备互联互通，降低智能制造的入门成本，让制造业平

中国国家总理李克强在首次提出“中国制造2025”概念时强调，制造业是我们的优势产业，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。制造业加上智能转型摇身一变成了人们热议的智能制造，相关企业开始花大精力搞研发，试图将网络这种便捷方式和设备互联互通，降低智能制造的入门成本，让制造业平稳过渡到智能化时代。

2018年5月23日，罗克韦尔自动化在“六朝古都”南京开启 “罗克韦尔自动化全球路演”（RAOTM）和“罗克韦尔自动化大学”（RAU）活动。罗克韦尔自动化亚太区总裁苏泽灏Joe Sousa，罗克韦尔自动化大中华区总裁鲍博文Bob Buttermore，中国工程院院士欧阳平凯，中国工程院院士谭建荣出席活动。活动当天，来自全国的1，000多位客户和行业专家齐聚南京，交流探讨如何构建“互联企业”并实现智能制造。

图：活动现场

图：罗克韦尔自动化亚太区总裁苏泽灏Joe Sousa

图：罗克韦尔自动化大中华区总裁鲍博文Bob Buttermore

智能制造与传统的制造过程相比，更加注重将各种制造资源要素（人、机器、能源等）与制造过程（设计、生产、物流、销售和服务）等进行数字化改革并接入到互联互通的网络环境下，对各种数字化应用进行系统集成，对信息融合中的数据进行挖掘利用并反馈优化制造过程和资源要素，推动组织最终实现个性化定制、远程运维与协同制造。

《市场调研报告》显示，2016年中国智能制造系统解决方案市场规模达到1060亿元，同比增长18.4%，预计到2020年，中国智能制造系统解决方案市场规模将超过2000亿元，达到2016年的2倍。智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能化四个阶段。工业自动化是德国得以启动“工业4.0”的重要前提之一，“中国制造2025”作为中国版的“工业4.0”，躲不开工业自动化升级这个历程。

Bob Buttermore表示：“针对中国制造2025，罗克韦尔自动化的智能制造和互联企业是一个可执行、可实现的解决方案，一步一步引领我们的客户在所服务的细分行业，来实现企业的制造业愿景。正是由于罗克韦尔自动化的互联企业能够提供一个渐进式、可实际操作的全行业覆盖，所以无论我们的客户在去迈向长远历程当中处于什么样的方位，服务于任何一个行业，罗克韦尔自动化都能够在现实的环境当中帮助到我们的客户。我们还有很多在技术、应用、硬件、软件开发方面的战略合作伙伴，持续不断的为我们的客户带来价值。”

自动化是智能制造基础不是全部，企业实施智能制造战略中，尤其不能缺少、弱化在智能在决策领域中的研究。本次活动，罗克韦尔自动化最新解决方案------FactoryTalk Analytics高级分析平台首次亮相中国华东，该简化分析解决方案可以协助企业快速、果断地做出明智决策。通过对决策目标和有限资源的优化配置能力，让企业实现生产效益最大化。

Bob Buttermore指出：“FactoryTalk Analytics高级分析平台第一个优势就是在生产制造流程当中，你有很多不同格式、不同类型的生产或者是制造的数据，我们能够把所有不同类型、不同格式的数据来进行一个有序的汇总；第二个优势是对这些基础数据进行整合耦合之后，我们还提供一个大数据的分析平台，在这个平台上你可以搭建自己的应用程序，意味着你可以根据自己的定制化需求，进行不同的机器学习、人工智能、大数据分析。也就是说，你是一次性投资，基于不停衍生的丰富应用程序扩展，使得你能够享有更多的业务回报；第三个优势是你的业务模式也会发生变化，基于你所需要的服务我们会提供一些定制化订阅的需求，同时可以享受更多基于人工智能分析、大数据分析带来的回报。”

如果需要革新技术，必然需要有相对应该的技术人才，如果需要培养市场，必然需要更多人懂你的产品。而实现这两个目标，有一个大企业达成共识的途径，那就是合作教育。Joe Sousa提到：“我们跟中国的大学紧密合作，成立了71个罗克韦尔自动化实验室，每年我们在实验室里面要培训24000多名学生。”

Bob Buttermore补充说：“我们实现愿景的历程当中最缺的还是人才，这里我们除了深度加强和大学的合作之外，还有职业教育学院的合作，因为这里面的覆盖率可能会更加的广泛。”

除了帮助学校建设自动化实验室，罗克韦尔自动化致力于与教育部合作举办大学生创新大赛，2017年第五届“AB杯”全国大学生自动化系统应用大赛便是由教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会主办，罗克韦尔自动化（中国）有限公司、上海交通大学共同承办的创新型赛事。该赛事以罗克韦尔自动化公司旗下的工业以太网、集成运动控制和集成安全的中型控制系统为核心平台，以学生实际动手操作和自主研究、探讨机器安全解决方案为竞赛形式，考核学生的自主研究、系统设计、实际操作、分析调试能力，鼓励学生观察和发现制造业生产和社会生活中的实际问题，以高效和安全运行为优化目标，开展针对性的控制系统设计与实践。旨在激发中国高等教育人才对工业自动化的兴趣，提升他们的实践素养、创新能力和协作精神，帮助中国培养自动化领域急需的人才，助力中国智能制造。

中国是制造大国，却不是制造强国。根据相关数据显示，2017年中国智能产业的产值仅占GDP总值的万分之1.8，达到“中国制造2025”的宏远目标，还有很长的路要走。

“我们对中国市场充满信心，因为中国仍然在全球具有非常高速发展的区域。中国的发展也跟我们在全球的战略行业非常吻合，汽车和轮胎、饮料、油气、医药、水泥和矿山都是我们的重点行业，尤其这些重点行业在智能制造的升级、转型、换代的过程中，跟罗克韦尔自动化智能制造的战略定位高度一致。” Joe Sousa最后说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215409-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm