分布式光伏蓬勃发展 “光伏+储能”的规模经济将建立

当分布式太阳能变得比为电网服务更重要时，运营商将再次开始努力建立“太阳能＋储能”的规模经济，以将其价格降低至与传统发电方式相竞争的水平。

当分布式太阳能变得比为电网服务更重要时，运营商将再次开始努力建立“太阳能＋储能”的规模经济，以将其价格降低至与传统发电方式相竞争的水平。

当分布式太阳能系统普及率的上升空间有限时，这种转变就会发生。其增长趋势表明，加利福尼亚州、亚利桑那州和马萨诸塞州的渗透率将会上升

净能源计量（NEM）和太阳能长期依赖于推动其增长的政策，目前在夏威夷州已不再适用。而在加利福尼亚州、亚利桑那州和马萨诸塞州也面临同样的境遇和命运。但是，净能源计量（NEM）也正在发生转变。政策制定者正在尝试采用新的速率设计，旨在以净能源计量（NEM）驱动太阳能发展的方式来驱动太阳能发电与储能系统的增长。

这就解释了美国各州议会和美国各地的公用事业委员会的与太阳能倡导者之间出现新的政策辩论的原因。

美国能源效率和可再生能源技术中心（CEERT）是推动加州最初的可再生能源使用和推动趋势增长的可再生能源组织之一。其执行总监V． John White表示，加利福尼亚州现在对可再生和分布式资源进行了大规模部署，他们的目标是建造兆瓦级储能系统，服务于电网，并有助于满足该州的气候目标。

他说，“我们正在看到从部署激励转向鼓励这些资源为电网增值，并提供电网所需服务的激励措施。”

在美国各地的最近政策行动中出现了这种转变的两个例子：使用时间率和需求费用的三部分费率。

太阳能行业中的秘密

来自北卡罗莱纳清洁能源技术中心（NCCETC）2018年第一季度的新数据表示，美国各州正在对太阳能政策进行激烈的辩论。对于太阳能行业在2018年第一季度共有149项立法和监管措施，比2017年第一季度的134项有所提高。NCCETC的年度更新在2017年编制了249项行动，比2016年的212项行动有所提高。

在太阳能的渗透水平和增长轨迹仍然不确定的情况下，NCCETC编制的各种与太阳能相关的问题争论仍在继续，其中包括固定收费和净能源计量（NEM）水平和上限。

“但太阳能行业中的秘密就是我们添加得越多，它的价值越低。”美国能源效率和可再生能源技术中心（CEERT）的White说，“我们现在看到新的关税没有对鼓励住宅太阳能的措施。”

如果有更高的渗透率和增长轨迹，政策制定者正在设计“太阳能＋储能”的费率和激励措施。而且他们正在精心设计它们，旨在保护其免受太阳能发电倡导者和公用事业公司与其盟友之间在成本变化和上限方面的无休止的纷争。

White表示，正确的费率设计和激励措施可以通过找到一种方法使太阳能加储能对配电系统非常有价值，而公用事业公司将在传统的解决方案上选择它。他说，“人们面临的挑战是使用可再生能源技术的组合，将分布式太阳能与存储和其他分布式能源（DER）相结合，以提供系统需求。”

能源发展的大局

NCCETC新的报告显示，2018年第一季度的149项政策行动在40个州实施。许多人都对公用事业的应对措施感到担忧，59家公用事业公司要求增加所有住宅太阳能客户的月度固定费用或最低费用。

关于分布式发电（DG）或净能源计量（NEM）政策的39项行动中的许多行动和21项关于审查分布式发电（DG）的价值或NEM的成本和收益的行动预计会取代净能源计量（NEM）的新关税。

18项关于社区太阳能的行动，以及8项关于第三方太阳能所有权法律或法规的行动，以及4项关于分布式太阳能公用事业所有权的行动，也旨在寻找使用太阳能以满足电网需求的新方法。

据NCCETC报道，目前有50多项行动是对分布式发电（DG）的赔偿、估价或渗透进行立法努力。更重要的是，NCCETC政策研究高级经理兼调查报告的主要作者Autumn Proudlove称，许多公司正在超越太阳能解决分布式能源（DER）问题。

Proudlove表示，“越来越多的州正在研究分布式能源（DER）的价值，并为太阳能、储能、电动汽车和其他分布式能源（DER）的客户寻找新的速率设计。”

他说，向速率设计和激励的转变并不仅仅是为了推动太阳能电池的发展，但目前还不明显，但似乎正在出现。他补充说，其中两个关键驱动因素是电动汽车（EV）和太阳能加储能革命。

Proudlove说：“许多州正在考虑‘太阳能＋储能’是否有资格获得净能源计量（NEM）或应如何补偿。他们也在研究这些技术是如何组合在一起的，以及政策和利率结构如何协调它们的问题。”

她说，新罕布什尔州的试点设计是一个例子，以测试分布式资源的使用，作为新的分销系统基础设施的替代品。“他们正在讨论是否将其限制为分布式发电（DG）。如果它包括所有分布式能源（DER），储能技术可能会比太阳能更受关注。”

Proudlove表示，2018年第一季度两项突出的政策行动涉及费率设计，这类设计可能类似于仅用于太阳能的设备，但推动更加创新的太阳能加储能设备的应用。较少引起争议的是使用时间（TOU）费率。非常有争议的是需求费用的三部分费率。

NCCETC 2018年第一季更新的太阳能政策

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215410-1.html

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