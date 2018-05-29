　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

887万！冀北电网新能源出力破纪录

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-29 07:00

据介绍，截至2017年底，冀北电网风电利用小时数达2265小时，光伏利用小时数达1448小时，分别高于国家电网平均水平345、305小时。2017年累计限电量21．67亿千瓦时

5月22日11时25分，冀北电网新能源出力达886．9万千瓦，创历史新高。新能源出力和消纳水平均处于国网领先地位。

5月24日，记者在参加冀北服务新能源消纳媒体座谈会时了解到，截至4月底，冀北电网新能源装机容量1509．2万千瓦，统调装机占比达53．3％，占比居省级电网之首。风电利用小时数达955小时，同比提高185小时；光伏利用小时数达484小时。

据介绍，截至2017年底，冀北电网风电利用小时数达2265小时，光伏利用小时数达1448小时，分别高于国家电网平均水平345、305小时。2017年累计限电量21．67亿千瓦时，较2016年同比减少0．36亿千瓦时，全网弃电率为7％，同比下降2．1个百分点。

“我们实现了新能源弃电量、弃电率的‘双降’目标，特别是全网弃电率已连续5年下降。目前冀北电网每供应100千瓦时电，就有20千瓦时电是清洁的。”国网冀北电力有限公司电力调控中心主任施贵荣介绍。

记者了解到，为应对冀北地区新能源快速发展与消纳能力不足的矛盾，冀北电力正积极加快电网建设，一方面加强外送通道建设，另一方面提升通道外送能力。目前，已开工建设的张北柔直示范工程，投运后将满足500～759万千瓦新能源送出和消纳需求。力争年内核准的张北―雄安特高压交流工程，投运后还将满足约900万千瓦新能源的送出和消纳需求。冀北电力“十三五”后3年，还计划投资220亿元，建设特高压和柔直示范工程以及可再生能源汇集网络，进一步解决大规模可再生能源并网消纳问题。

同时，在解决新能源消纳方面，冀北电力还加大科技研发，深化海量数据应用，大力开展功率预测，创新开展单机信息接入，持续优化风光联合控制策略，构建大数据运行分析平台，实现精细化管理，确保最大化消纳新能源。

此外，在服务新能源并网方面，去年9月，冀北电力发布的《新能源并网服务手册》已在规范新能源项目并网调试的14个环节中有效发挥作用，目前可缩短并网办理流程27个工作日。同时，冀北电力在国家电网系统首设扶贫项目并网服务绿色通道，优先接纳扶贫项目并网，2017年已有10个集中式扶贫项目在第一时间并网运行。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215412-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏冀北电网

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

花椒宣布推出PC端直播产品 “猫啵”

花椒宣布推出PC端直播产品 “猫啵”,直播 pc端 花椒 大主播

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS