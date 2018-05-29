887万！冀北电网新能源出力破纪录

5月22日11时25分，冀北电网新能源出力达886．9万千瓦，创历史新高。新能源出力和消纳水平均处于国网领先地位。

5月24日，记者在参加冀北服务新能源消纳媒体座谈会时了解到，截至4月底，冀北电网新能源装机容量1509．2万千瓦，统调装机占比达53．3％，占比居省级电网之首。风电利用小时数达955小时，同比提高185小时；光伏利用小时数达484小时。

据介绍，截至2017年底，冀北电网风电利用小时数达2265小时，光伏利用小时数达1448小时，分别高于国家电网平均水平345、305小时。2017年累计限电量21．67亿千瓦时，较2016年同比减少0．36亿千瓦时，全网弃电率为7％，同比下降2．1个百分点。

“我们实现了新能源弃电量、弃电率的‘双降’目标，特别是全网弃电率已连续5年下降。目前冀北电网每供应100千瓦时电，就有20千瓦时电是清洁的。”国网冀北电力有限公司电力调控中心主任施贵荣介绍。

记者了解到，为应对冀北地区新能源快速发展与消纳能力不足的矛盾，冀北电力正积极加快电网建设，一方面加强外送通道建设，另一方面提升通道外送能力。目前，已开工建设的张北柔直示范工程，投运后将满足500～759万千瓦新能源送出和消纳需求。力争年内核准的张北―雄安特高压交流工程，投运后还将满足约900万千瓦新能源的送出和消纳需求。冀北电力“十三五”后3年，还计划投资220亿元，建设特高压和柔直示范工程以及可再生能源汇集网络，进一步解决大规模可再生能源并网消纳问题。

同时，在解决新能源消纳方面，冀北电力还加大科技研发，深化海量数据应用，大力开展功率预测，创新开展单机信息接入，持续优化风光联合控制策略，构建大数据运行分析平台，实现精细化管理，确保最大化消纳新能源。

此外，在服务新能源并网方面，去年9月，冀北电力发布的《新能源并网服务手册》已在规范新能源项目并网调试的14个环节中有效发挥作用，目前可缩短并网办理流程27个工作日。同时，冀北电力在国家电网系统首设扶贫项目并网服务绿色通道，优先接纳扶贫项目并网，2017年已有10个集中式扶贫项目在第一时间并网运行。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215412-1.html

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