中国光伏发电行业发展趋势 市场规模将继续增长

随着国家政策从集中电站到分布式电站的倾斜，未来，分布式光伏发电设备的市场容量将进一步扩大，进入该领域的厂家也将进一步增多。

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。与传统火力发电技术相比，光伏发电具有显著的能源、环保和经济效益，是最优质的绿色能源之一，也是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式。

光伏产业链包括上游：硅料的采集，硅片、硅棒、硅锭的生产；中游：光伏电池和组件的制作；下游：光伏电站系统的集成与运营。

被誉为全球最大光伏展的SNEC第十二届国际新能源与智慧能源展览会暨论坛近日在上海正式开幕。业内人士在论坛上表示，中国的光伏行业已有将近50家上市公司，为经济发展做出很大贡献。而未来，光伏发电平价上网时代即将全面到来。

大会执行主席、全球太阳能理事会主席、协鑫集团董事长兼保利协鑫董事局主席朱共山在致辞时表示，光伏能源是最有智慧的产业，包括光伏材料以及各个产业环节，同时也涉及智慧能源领域。未来，光伏人将不畏挑战，更加创新并推动行业的大发展，全球光伏行业会继续增长。

据前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2016年中国光伏新增装机达到34．54GW，同比增长超过128％，连续四年成为全球第一大光伏应用市场。

天合光能董事长高纪凡则在论坛上表示，光伏行业在政治、经济、社会等方面的影响力越来越大，2017年全球新增光伏装机量达到103GW，相当于四个三峡电站的装机规模，已经成为全球电力装机最重要的动力。中国的光伏行业有将近50家上市公司，为经济发展做出了很大贡献。



“据国际可再生能源机构统计，2017年全球光伏产业从业者有近340万人，其中中国就有220万人。无论从经济效益还是社会效益，这些数据都给了我们极大的信心，光伏产业已经成为国家能源发展的重要组成部分。”高纪凡说。

展望未来，他表示，前进的道路上依然充满困难和挑战，行业发展还会有跌宕起伏，但通过创新可以创造未来，对未来充满希望。

在他看来，光伏发电平价上网的时代即将全面到来，光伏产业将从少年时代走向青年时代，光伏能源正逐步走向能源舞台的中央。随着光伏产业与互联网、大数据的深度融合，智慧能源的时代已经来临。不断发生的贸易保护也不会从根本上影响光伏行业的发展，甚至会推动光伏行业的进一步全球化。

“我们期望在不久的将来，在各位企业家的努力下，在社会各界的大力支持下，在高质量发展的理念指导下，共同营造一个更大更高更好的行业生态环境，推动光伏行业涌现更多千亿级甚至万亿级的优秀企业，光伏智慧能源行业的就业人数超过1000万人，为经济社会建设和生态文明做出更大的贡献。”高纪凡说。

2016年，我国光伏产业总产值达到3360亿元，同比增长27％。“十三五”时期，我国太阳能发电产业规模有望得到大幅提升。根据国家能源局提供的规模发展指标，到2020年底，太阳能发电装机容量有望达到1．6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦时。在1．6亿千瓦装机容量中，光伏发电总装机容量占1．5亿千瓦。预计“十三五”期间，光伏产业将达到近万亿元市场空间。

依托于相对成熟的生产技术，国内从事分布式光伏发电设备生产、安装的企业也逐步增多，众多中小厂商的进入导致该行业竞争日趋激烈。随着国家政策从集中电站到分布式电站的倾斜，未来，分布式光伏发电设备的市场容量将进一步扩大，进入该领域的厂家也将进一步增多。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215413-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm