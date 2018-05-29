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2019年在华上市？马斯克称Model 3明年进入欧亚

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-29 07:38

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（原标题：Tesla Model 3 international expansion is pushed to early and mid 2019, says Elon Musk）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，据Electrek报道，特斯拉电动汽车公司(Tesla)终于解决了Model 3的生产瓶颈问题，后者导致其新电动汽车交付延误，目前这款车只在美国和加拿大交货。然而，特斯拉首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)日前表示，特斯拉明年将开始向欧洲和亚洲市场进行国际扩张。

2019年在华上市？马斯克称Model 3明年进入欧亚

Model 3于2017年7月份投产，当时特斯拉计划在2018年下半年开始在欧洲推出该车型，但生产瓶颈导致这个时间向后推迟了6个月左右。特斯拉最近解决了Model 3生产线的几个瓶颈，并实现了日产500辆Model 3的生产目标。

虽然最近特斯拉的汽车产量有所改善，但似乎延迟仍影响着Model 3向新市场的扩张。最近，马斯克谈及向欧洲和亚洲市场进军的计划。他证实，左侧驾驶版Model 3将于2019年上半年在欧洲和亚洲上市，而右侧驾驶版Model 3很可能在2019年中期左右上市。

马斯克还指出，由于“对称”型设计，Model 3生产时很容易实现左侧驾驶版和右侧驾驶版之间切换。例如，Model 3没有大量仪器设备，为此切换生产模式时，需要向左或向右移动的东西更少。

我们已经开始看到Model 3车型在欧洲灰市上销售，因为进口商开始购买美国二手特斯拉电动汽车，以提前将这款畅销车型带到欧洲大陆。

欧洲和亚洲的Model 3预订客户将很高兴，他们终于等到了特斯拉车型交付的更新日期。最近诸多迹象表明，特斯拉正在改变其Model 3交付策略，以更加优化的方式利用美国联邦税收抵免政策。

按照现有法律，当汽车制造商在美国交付了其第20万辆电动汽车时，7500美元的税收抵免将在当季结束后开始逐步削减。这意味着第20万辆电动汽车的交付时间非常重要，而生产速度也同样重要。

目前看来，特斯拉正努力在2018年第三季度实现这个目标，等到明年再聚焦于其他市场，特斯拉将在2018年下半年重点集中在美国的Model 3生产、交付方面。如果特斯拉的目标产量达到每周5000辆，那么联邦税收抵免的优化将为特斯拉的美国客户节省2.4亿美元开支。

对欧洲和亚洲市场来说，好消息是，在美国税收抵免优惠逐步淘汰后，当地市场需求可能会下降。虽然欧亚车主可能继续经历延期交货的问题，但特斯拉很可能能专注于提高生产速度，并加速这些市场的交货时间。特斯拉可能很快就能完成其在欧洲和亚洲积压的订单。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215414-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国上市特斯拉马斯克Model 3

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