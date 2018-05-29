三点钟社群发起人玉红：EOS是全球最大的空气币

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日，近日2018中国国际大数据产业博览会在贵阳举行，在主题“寻找最具价值区块链应用”的区块链应用高峰论坛暨Demo Day专场上，三点钟社群发起人玉红表示，EOS是全球最大的的空气币和传销币，建议买了人，赶紧抛。“它设计的超级节点，只有身价上亿的人才能玩，普通百姓都没法参与治理，而且竞选者需要欺骗很多粉丝加入。我绝对不参与。”本场论坛由中国信息通信研究院承办，泰尔英福等单位协办。（周奕婷）

不搞社群的项目都是耍流氓

玉红认为，区块链的技术、产品、人才都是可以被迭代掉。“社区是区块链的灵魂，这是我的认知，所以我给自己想了一个标签，就是在未来，直到我死为止，只讲社群，一个PPT准备讲无数次。”

他分析到，因为有社群才能产生共识，共识才能产生价值。如果没有共识，所有都是空气项目。“一个创业者上来就搞项目，是不对的。应该搞一个五百人的社群，一个一千人的社群，一个一万人的社群，在你运营社群的过程中就会产生共识。至于做什么不重要，因为你做社群会找到志同道合的人，会找到投资人，也会找到给你开发项目的人，所以社群是最容易达成共识的，不搞社群的区块链项目都是耍流氓。”

“社区、社交以及社群，有着非常本质的区别。社交就像微信，是非常开放式的，没有压力，这是社交产品。第二个是社区，贴吧、豆瓣是社区。第三个是社群。社群是最难的，世界上没有一个真正的社群通讯产品。一个社群是有一定规则，有一定社交仪式感，有很多要求，这个特别复杂。”

营销和传销的区别在于创造价值

玉红进一步讲了传销和营销的区别。“如果我们做出一个好的产品，用一个好的方式来传播就是营销。如果你做一个产品，给用户带来不了价值，那就是传销。区别就是你创造的服务和产品，对用户是不是有真正的价值。

当然我也见过一些奇迹。有一个创业者，一个人加一个助理，发了一个项目，很快把这个项目搞到一百多亿美金，搂了几十亿回来。但是他也真正在干事，如果不干事就是传销币，但是他真正在干事。所以一个团队的初心，还有能不能做出好的产品，对用户是否有价值，这是判断的第一个标准。第二，他用什么样的手段推广产品。如果他夸大一百倍，就是传销了，如果没有夸大，只是宣传，就是营销。所以一定要把握营销和传销的尺度。”

小米手机的技术并不厉害

玉红认为小米手机的技术并不厉害，最重要的是他的社区做得特别好。“我认为有三种经济模式，过去商业是0到100，最早是产品为王，有本书叫《从零到一》。2.0是社区，比如小米，小米最核心的竞争力是社区做得最好。雷军的手机，中国前五名的手机制造商都可以做出来，但是为什么他这么牛逼，就是他们有几百人做小米社区。但是他们从来不讲，从来讲小米手机多牛逼，但是我说它的手机真的没有多牛逼。

3.0的模式就是分布式的商业社群，这个就是0到1到10000，但是分布式的商业创业者需要很有情怀。比如以前一家公司实际控制人至少要占7%股份。但是现在可能只占百分之零点几，这就是分布式商业，把他的商品供应给消费者、投资人，这才是真正的分布式商业创业者的精神。”

EOS是全球最大的传销币

“ 在今年唯一确定有价值就是比特币， EOS是最大的传销币。”玉红分析了其原因，“一是21个超级节点。这个设计就是非常传销的设计。因为你必须身价一个亿才能玩。二是，得欺骗我很多粉丝去买。三是，很多的中产阶级和老百姓没有参与这个社群，这个很有问题。因此，我觉得EOS是全球最大的的空气币和传销币，这是我坚持的观点，你们买了赶快清仓。”

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