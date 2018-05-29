惠普将推出改变行业规则的金属3D打印机

为了将3D打印行业提升到一个全新的水平，全球打印和个人电脑巨头惠普公司宣布其金属3D打印解决方案将于今年晚些时候进入市场，从而推动价值12万亿美元的全球制造

为了将3D打印行业提升到一个全新的水平，全球打印和个人电脑巨头惠普公司宣布其金属3D打印解决方案将于今年晚些时候进入市场，从而推动价值12万亿美元的全球制造业向前发展。

据了解，惠普于2016年进入增材制造（AM）领域，目前拥有生产基于聚合物（塑料）的工业级Jet Fusion 3D打印解决方案。

“我们将在今年晚些时候就金属打印发表一项公告，向全世界揭示我们将使用何种技术。这里有几种金属技术，我们将分享我们已经着手进一步推进并进一步投资的技术，”惠普多喷射融合部门副总裁兼总经理Ramon Pastor说到。

Pastor证实惠普CEO Dion Weisler自去年年底以来一直都宣称的惠普将在全球计划销售生产金属物体的3D打印机。

一些工程师和研究人员正在研究未来的3D打印技术，这是一个高度安全的惠普设施，这是其3D打印梦想的“起飞地”。

打印金属基产品将为惠普带来全新的机遇，从汽车到防务，从航空航天到骨科和牙科植入物。

据美国Grand View Research的数据显示，到2025年，全球金属3D打印市场预计将达到28.6亿美元，预计亚太地区将实现显着增长-这得益于制造业快速发展以及中国、印度等国家经济的高速发展。

Pastor表示：“我们很快将分享我们的上市策略以及金属3D打印的一些关键信息。”

金属3D打印已被全球主要地区的航空航天和国防工业广泛采用。

根据MarketsandMarkets发布的报告显示，钛及其合金主要用于航空航天工程应用，如发动机部件的制造，因为它们具有高强度、重量轻，并且具有优异的耐腐蚀性。

由于生物兼容性，它们还用于生物医学应用，如骨科和牙科植入物以及人工膝关节和髋关节置换手术。

MarketsandMarkets在最近的一份报告中称，航空和国防部门消耗的金属3D打印数量占金属3D打印终端用户市场总量的三分之一以上。

Desktop Metal、3D Systems、EOS和Stratasys等几家知名公司以及一些初创公司都致力于构建和提供金属3D打印机。

GE Additive等公司正在利用金属3D打印技术开发航空航天零件。

在这种情况下，采用一些战略合作和收购行动的早期采用者将很快获得更大的市场份额。

“我们愿意在3D打印市场进行合作。我们已经与3D体验领军企业达索系统、德国综合企业西门子和一些材料制造商建立了一些关键合作伙伴关系，以维护生态系统，”Pastor指出。

“我们的目标是与更多的利益相关者合作，确保客户能够按时获得端到端的解决方案，”他补充道。

关于收购部分，惠普高管表示，该公司将保持开放的选项，但目前没有这样的计划。

“到目前为止，我们的目标是更有机的发展，但我们会保持我们的选择。目前，我们正在有机构建我们的技术，”Pastor说道。

除制造业外，惠普的行政人员对原型制造业看好。

“我们已经准备好低成本的300/500系列MJF 3D打印机，特别是用于原型制作。我们希望为设计人员提供一种在制造最终零件时使用的相同技术的原型，”Pastor解释说。

HP Jet Fusion 300/500系列在2018年下半年售价为50，000美元，可支持中小型产品开发团队和设计企业、企业家以及大学和研究机构。

这将使制造商能够生产全色、黑色或白色的工程级功能部件。

“无论您的行业如何，无论您的设计复杂程度如何，无论您的业务需求是什么颜色，新型HP Jet Fusion 300/500系列都可让您自由创造出从传统生产方法限制中解放出来的新零件，”Stephen惠普公司3D打印部门总裁Nigro表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215421-1.html

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