工业4.0时代，这11项关键技术如何塑造下一代供应链

随着数字化技术的创新与发展，今天的供应链不再是简单地将原材料和产品从一个地方运送到另一个地方，而是工业4．0时代新技术应用的最完整体现。

供应链横跨三大产业，涉及广泛的行业和海量的企业，如果说它是未来十年最大的变革领域，一点也不夸张。

随着数字化技术的创新与发展，今天的供应链不再是简单地将原材料和产品从一个地方运送到另一个地方，而是工业4.0时代新技术应用的最完整体现。

日益成熟的数字化技术正在改变着供应链的每一个环节，各环节中所有的动作与行为都将变成可控的数字形式，这使得供应链管理更加公开、透明、可视化，管理与协调工作将更加灵活、易掌控，从而最大限度地提升工作效率，并帮助企业将业务延伸到全球各地，实现真正的全球化运营。

作为一个关乎国计民生的巨型领域，供应链同样将接受新技术的洗礼，进入下一个新的发展阶段。物联网、人工智能、机器人、区块链、3D打印、可穿戴等技术也将开始在供应链领域扎根。

那么，推动供应链领域发展的到底有哪些新技术？这些新技术的应用现状和预期如何？在技术应用中将存在哪些障碍？近日，MHI与德勤咨询合作推出了《打破下一代供应链创新的障碍》报告。

报告对全球制造业和供应链行业的1100多家领先企业的高管进行调研，以了解这些企业拥抱各种数字化技术的态度和进程，同时也务实地提出了新技术应用的三个障碍。

一、11项关键创新技术

本报告分析了驱动下一代数字供应链的11项关键创新技术。

机器人和自动化：通过计算机控制的机器执行一系列动作或任务，提升工作效率。

大数据和预测分析：使用从新技术获得的大量数据来预测未来事件或潜在的问题，并进行改进。

物联网：各类型传感器设备和系统的应用可以实现实时的数据传输与沟通。

人工智能：通过使用AI来执行传统的模式化的工作或任务，释放工人的潜力。

自动驾驶车辆和无人机：通过自动化设备提高生产力，如在工厂内部署自动驾驶车辆，并自动计算库存。

可穿戴和移动技术：工业智能眼镜、手套或服装等技术可以帮助在劳动力短缺时提高工人的生产力。

库存和网络优化：建立平台，连接和优化公司通过新兴技术收集的所有数据。

传感器和自动识别：像RFID电子标签技术可以消除供应链各环节质量保证流程中的手动操作，并增加SKU级别的可视化。

云计算和云存储：云计算和云存储可帮助企业将管理新兴技术所需的数据收集和存储成本外包。

3D打印：通过使用新的制造方法，一步实现产品制造，并逐步减少小型零件生产所需的步骤和原材料。

区块链：分布式账本可以记录交易并确保其完整性。

二、新技术的应用现状与未来预期

调查表明：上述创新技术将在重塑未来供应链方面扮演非常重要的作用。此外，近80％的受访者认为新一代数字化供应链将在未来五年内成为主流模式。同时，受访者认为，很多创新技术有可能破坏供应链现状，并为使用它们的公司创造持久的竞争优势。

总体来看，在目前，云计算与云存储、传感器与自动识别、存货与网络优化三项技术在企业中有着最高的采用率，在未来五年，也将成为普及程度程度最高的技术。

同时，在未来五年，物联网、预测分析、机器人与自动化也有较高的预期采用率。

特别值得关注的是，虽然自动驾驶与无人机、区块链、人工智能三大技术在目前的采用率最低，但是企业应用的增速会超过其他技术领域，这在一定程度上体现了指数级技术在进入实体领域时的快速突破。

可见，对于目前哪怕还处在早期阶段的技术，提前的研究与布局对于大型企业来说是非常重要的。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215422-1.html

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