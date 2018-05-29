上海SNEC直播丨七大企业竞技 精彩纷呈

SNEC第十二届(2018)国际新能源展览会于2018年5月28日在上海新国际博览中心盛大开幕，作为国内新能源行业的专业高端媒体科技媒体新能源网以专业的眼光

SNEC第十二届(2018)国际新能源展览会于2018年5月28日在上海新国际博览中心盛大开幕，有来自全球90个国家和地区共1800余家企业参展，包括天合光能、无锡尚德、正泰、华为、保利协鑫、杜邦、晶科能源等国内外知名的新能源厂商以及王勃华、刘汉元、朱共山等行业大咖，共同揭秘太阳能光伏行业的未来趋势。

本次展会展出的内容涵盖了光伏产业链的各个环节，包括光伏生产设备、材料、光伏电池、逆变器、光伏应用产品和组件，以及光伏工程及系统。此外，SNEC光伏论坛也格外丰富多彩，涉及光伏产业未来市场趋势分析、合作发展策略、各国政策导向、行业最前沿技术、光伏金融等方面。

作为国内新能源行业的专业高端媒体科技媒体太阳能光伏网怎能缺席此次展会！ 展会首日，科技媒体新能源网的精英直播团队，便以专业的眼光、前瞻的视野，为屏幕前的观众带来七场重磅级企业巡展，让人应接不暇、惊喜不断。事不宜迟，请跟随我们的镜头一一回顾吧！

通威集团【W5馆310】

通威集团是以农业、新能源为双主业，并在化工等行业快速发展的大型跨国集团公司，系农业产业化国家重点龙头企业。目前，通威已成为拥有从上游高纯晶硅生产、高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设的垂直一体化光伏企业，形成了完整的拥有自主知识产权的光伏新能源产业链条，并已成为中国乃至全球光伏新能源产业发展的核心参与者和主要推动力量。

本次展会上，通威集团与中环股份、成都（国家）质检院分别签署了战略合作协议。随后，通威集团子公司永祥新能源有限公司销售经理代晴琴为大家讲解了多晶硅、多晶硅片、单晶硅等产品。

接着，通威太阳能有限公司营销部经理查聪慧为大家讲解了TW156.75单晶硅双面太阳电池片、TW156.75多晶黑硅PERC太阳电池片、TW156.75单晶硅多主栅太阳电池片等各类太阳能产品。

最后，光伏事业部市场品牌总监王文韬现场演示了VR，戴上VR眼镜就能切身感受通威的先进能源解决方案。

展宇【W5馆320】

江西展宇光伏科技有限公司是全球领先的智汇光伏解决方案提供商。展宇光伏汇聚世界一流晶硅电池厂商、组件集成商和上下游资源，从晶硅电池、高效率光伏组件、 全智慧光伏系统到全面的解决方案，构建垂直一体式的光伏产业链布局，并形成从项目前期融资、产品定制、专业安装、售后服务追踪、完善的代理商政策等全方位完整服务体系。

展会现场，展宇市场总监姜丞给大家介绍了展宇的四个业务模块：展宇新能、展宇光伏、展宇电力和展宇致富宝。然后，展宇技术负责人周胡超为大家介绍了展宇本次推出的新产品――展宇太阳能组件。

科华恒盛【E7馆320】

厦门科华恒盛股份有限公司创立于1988年，2010年深圳A股上市，30年来专注电力电子技术研发与设备制造。公司拥有智慧电能、云服务、新能源三大业务体系，产品方案广泛应用于金融、工业、交通、通信、政府、国防、军工、核电、教育、医疗、电力、新能源、云计算中心、电动汽车充电等行业，服务于全球100多个国家和地区的用户。

本次展会上，科华恒盛新能源事业部总工姚美齐给大家介绍了科华的发展历程，以及户用光伏解决方案、分布式光伏解决方案、光伏领跑者解决方案等科华的最新行业解决方案。

北方华创微电子【E4馆350】

北方华创是由七星电子和北方微电子战略重组而成，是目前中国高端集成电路装备产业A股上市公司。北方华创微电子的主要产品包括刻蚀、PVD、CVD、氧化/扩散、清洗、气体质量流量计等高端半导体工艺装备及核心零部件，广泛应用于集成电路、先进封装、半导体照明、微机电系统、功率半导体、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等领域。

本次展会上，北方华创微电子光伏事业群营销总监幺文杰给大家讲解了D-Ark系列槽式清洗机、CS数字式质量流量控制器、NVT-HG型单晶生长炉等北方华创的新产品。

天合光能【W5馆510】

天合光能股份有限公司着眼于全球可持续发展，以推动光伏平价上网和普及绿色能源为己任，提供从光伏产品到光伏应用的整体解决方案。截至目前，公司组件累积发货量超过32GW，全球排名第一，位列“全球新能源企业500强”19名。目前，天合光能正在向光伏智慧能源及能源互联网解决方案提供商迈进。

本次展会上，天合光能家用业务价值群产品技术高级经理王勇给大家介绍了本次展会天合光能主推的产品，重点介绍了天合光能的原装配件与普通配件的差别。此外，天合光能家用业务价值群常务副总裁徐劲松还接受了采访，谈了天合富家的“原装” 概念以及制定家庭户用光伏标准对整个行业的影响。

亚玛顿【N1馆250】

常州亚玛顿股份有限公司是一家技术主导型企业，始终致力于光伏玻璃镀膜技术的研发创新，其主要产品光伏减反膜玻璃的生产能力和销量均位居行业前列。在玻璃基础上，亚玛顿采用世界领先的超薄玻璃物理钢化技术配合独特的光伏组件设计理念，创新开发了超薄双玻无框组件，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代！

展会现场，亚玛顿与中智科技进行了20MW战略合作协议签约仪式并发布了超薄HJT双面双玻。

固德威【E6馆330】

江苏固德威电源科技股份有限公司成立于2010年，是一家新三版上市的新能源高新技术企业，总部位于苏州高新区，一直专注于太阳能光伏逆变器及智慧能源管理系统的研发、生产和销售。目前员工总数近1500人，其中核心研发人员超过200人。依托已有资源优势，公司正积极开拓汽车电机驱动等绿色业务，以极致化的光伏产品和服务，引领行业发展。

展会现场，固德威市场总监孔沫晗给大家介绍本次固德威展出的所有产品都是新款，主要突出固德威的技术研发实力。此外，固德威产品主要以中国红为主色调，体现企业“中国红，光伏芯”的理念，从产品背面也能看出来固德威设计的细微之处。还有固德威未来储能空间展示区，展示了未来生活的发展趋势。

精彩明天再续！

这些优质企业的精彩亮点您错过了吗？不要紧，我们科技媒体医疗科技网已经在第一时间开启了“直播回顾”频道，网址链接：让您绝不错过任何精彩瞬间！

当然，明天是展会的第二天，还有一大波精彩直播巡展等你来！华为、阳光、晶科、贺利氏、奔一、乐叶、协鑫等知名企业已经准备就绪，请继续跟随我们的镜头，5月29日早上九点四十分开始，一同走进新能源行业的新时代吧！

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