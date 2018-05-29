直击SNEC2018：光伏新品哪家强？

SNEC展云集了行业内最权威的专家与大咖，汇聚了光伏行业所有的重量级企业。每年的SNEC，行业大咖都将针对行业痛点提出新思想，带动新产业新发展；每年的SNEC，企

2018年5月28日，国内规模最大、最受关注的国际光伏展-- SNEC2018国际新能源与智慧能源(上海)展览会暨大会开幕。SNEC展云集了行业内最权威的专家与大咖，汇聚了光伏行业所有的重量级企业。每年的SNEC，行业大咖都将针对行业痛点提出新思想，带动新产业新发展；每年的SNEC，企业都争相发布新品，引领行业新潮流。SNEC由此成为了光伏行业的一场盛会，每一年的开展都受到极大的关注。

值此行业盛会，科技媒体太阳能光伏网派出了精英团队，直击SNEC展，以视频、文字等多种方式对展会进行了现场直播。详情可点击：

那今年的那些光伏巨头都展出了哪些产品？这些产品又有哪些特色？哪家企业最出风头？我们一起来看看！

首先我们来看看国家电网的展台，此次国家电网展台高举“创新驱动发展，引领能源时代”旗帜，国家电网近两年来一直在力推光伏“入云”，实现了分布式光伏云网全网覆盖，使得分布式光伏项目能够得到高效管理。今年国网还推动了分布式光伏云网2.0的正式上线，有力促进了分布式光伏产业发展。

锦浪展台往往美女如云，今年也不例外。但是比美女更吸引人的是他们展出的高效产品。锦浪研发了世界上第一台实现各个国家上网标准参数和风能、太阳能应用软件切换的并网逆变器。实现了创新发展，其创新的逆变器吸引了众多观众的围观。

阳光电源的展台的面积绝对是最大的几个企业之一，而且偌大的展台被观众挤的摩肩擦踵。他们展出的各类逆变器产品独具一格，现场专业人士的讲解吸引了现场观众极大的兴趣。另外，他们展出的其他能源解决方案也是一大亮点。

作为一位光伏“老兵”，韩华新能源在今天发布的新型组件结合了PERC等多重新型技术，叠加了多项韩华独特的先进技术，具备四重发电量的保障。新品的发布让韩华新能源抢尽了风头。

与其他企业相比，晶科能源总是显得即低调，又让人无法忽视。今天小编多次经过晶科能源展台，但都无法挤到前面去拍一张没有“人头”的照片，可见晶科能源超高的人气。

通威集团的展台相当“大气”，一个公司的展台面积是其他企业的两三倍。今年通威集团展台也是热闹非凡，通威集团董事局主席刘汉元将亲自出席，为现场观众解读全球光伏市场发展走势。吸引了大批观众的围观。

此外，固德威、桑尼、展宇光伏等企业展台均是热闹非凡，人气十足，也都各自展出了黑科技产品。

固德威发布新品

特变电工展台

隆基展台

协鑫展台

汉能展台

中建材展台

中环股份展台

国电投・黄河水电展台

天合光能展台

华为展台

亚玛顿展台

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215426-1.html

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