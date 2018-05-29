协鑫集成发布多款超高效黑硅PERC电池组件新品

5月28日，协鑫集成向市场发布多款超高效黑硅PERC电池组件新品，组件功率均在300W以上，其中，功率315W的MBB单晶PERC组件转换效率达到19．3％。据透露，该批新产品目前已实现对市场的小批量供货，并预计将于今年下半年放量生产。

协鑫集成董事长舒桦表示，“协鑫集成近期正在快速推进高效多晶组件的量产化，此次正式发布的新产品与优秀的系统解决方案相结合，参与了青海德令哈的领跑者项目，保持7％到8％的整体项目收益率的情况下，能够达到平价上网，即0．31元的上网电价，匹敌同地区煤电上网的水平。”

据了解，协鑫集成在本月已携320W功率“技术领跑者”满分组件参与了长治和铜川两个技术领跑者基地的招标。在国内领跑者项目的带动下，多晶黑硅PERC、单晶PERC、N型单晶等新型技术和差异化产品占比逐年提升，显示了技术革新驱动力和行业发展的活力。

值得一提的是，该批组件产品均采用公司自产黑硅电池。协鑫集成目前位于徐州沛县的黑硅PERC电池片产能已达到2GW，相关人士透露称，该项目预计将在今年底扩产达到3GW。

不过，也有市场人士质疑近期光伏企业争相扩产的现象，提出警惕产能过剩。对此，舒桦回应称，光伏行业带有新兴产业的普遍性特征，即市场需求的增长远远超过传统产业。因此，光伏的产能过剩都是“阶段性过剩”，每一次过剩都是一次优胜劣汰的市场洗礼，这会促进优势企业的更好发展，促进科技创新的快速进步，最终体现为发电成本下降明显。每一次“阶段性过剩”，也都会使光伏发电的经济性瓶颈被明显缓解，并以更好的能源性价比，开拓出新的市场需求。

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