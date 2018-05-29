自动化领域最新动态一览(五月第五期)

横河电机成立amnimo公司、GE成立检测科技客户解决方案中心、TE汽车事业部苏州生产基地再扩大、英飞凌投资16亿欧元建芯片工厂……企业不断的建立新工厂新公司，表明了工业圈的发展势头依然强劲。

行业资讯

ABB参加世界智能大会

5月16日至18日， ABB出席了第二届世界智能大会，并参与了“智慧能源创新发展专题论坛”的研讨。ABB着力打造构建未来电网领域的创新技术，包括传统高压直流和轻型高压直流输电技术、储能、数字化变电站解决方案、资产管理及其它企业管理软件解决方案。

ABB与上海高世迈在数字化领域开展合作

5月23日，ABB宣布与上海高世迈船舶管理有限公司在数字化领域开展合作，将为其管理的高世迈航运公司船队的集装箱船提供高效可靠的ABB Ability Tekomar XPERT数字化解决方案。Tekomar XPERT是一款可持续的性能评估软件解决方案，可评估发动机的性能偏差并且量化燃油节省的潜力，以确保实现船队最佳绩效。借助切实可行的分析及具体建议，每艘船每天通常可节省多达0.5吨至3吨燃料。

施耐德电气出席第19届全国医院建设大会

5月19-21日，施耐德电气出席2018年第19届全国医院建设大会，全面展示基于面向楼宇市场的EcoStruxureTM架构，以强弱电一体化为核心，打造医院智慧后勤神经中枢，多维度增值医院智慧后勤新生态，保障医疗环境的安全、可靠、舒适、高效和可持续发展。此次参展，施耐德电气针对手术室、影像室及VIP病房等各关键区域对高洁净度、不间断运行、舒适环境等个性化需求，展示了旗下五大解决方案。

施耐德电气参加“第十四届UPS供电系统及其基础设施技术峰会”

日前，施耐德电气出席“第十四届UPS供电系统及其基础设施技术峰会暨用户满意度调查结果揭晓大会”活动。会议期间，施耐德电气向数百名与会嘉宾诠释了施耐德电气在大功率UPS供配电系统领域的创新技术，并对UPS系统中锂电池技术的应用进行了重点分享。此外，凭借强大的专业技术能力，全方位服务以及市场影响力，施耐德电气一举斩获大会颁发的“用户满意服务奖”、“科技创新奖”、“十强企业品牌奖”“行业知名品牌奖”等四大奖项。

欧姆龙与Techman Robot公司签订战略合作协议

近日，欧姆龙与Techman Robot公司在协作型机器人领域签订了战略合作协议。Techman公司在臂式协作型机器人领域拥有领先世界的技术，这种机器人主要用于生产现场，与人类进行共同作业。基于本次合作，欧姆龙计划于2018年底，将Techman生产的臂式协作型机器人“TM系列”作为双方的合作品牌通过欧姆龙全球销售渠道提供给客户。此外，双方还将共同开发下一代协作型机器人，以提高欧姆龙的各类工业自动化(FA)机器的易用性，致力于革新性人机和谐生产现场的实现。

霍尼韦尔发布首份产业绿色升级报告

5月22日，霍尼韦尔发布首份针对中国大气质量的相关研究报告，即《霍尼韦尔产业绿色升级报告之大气环境治理篇》，详细分析中国当下主要大气环境问题的成因，提供相应解决方案，帮助企业在国家环境政策的引导下，实现“环境保护”与“经济效益”之间的平衡。该报告介绍了多种先进技术、服务以及产品，以助力实现“美丽中国”的良好愿景。

2018中国品牌价值榜发布 新松品牌以60.38亿估值创新高

5月9日， “2018中国品牌价值评价信息发布”活动在上海举行。活动发布了总共718个品牌的品牌价值。新松凭借着以创新为驱动力、以责任和价值承接品牌重量的特有发展模式，在短短的时间内，实现社会价值和经济价值的跨越式增长，成就品牌价值再创新高。新松最新的品牌强度903，品牌价值60.38亿元，位列机械制造板块前茅，是唯一入选该榜单的机器人企业。

GE贝克休斯成立其规模最大的检测科技客户解决方案中心

5月17日，GE贝克休斯宣布其下属检测科技(IT)业务在美国辛辛那提成立全球最大的客户解决方案中心(CSC)，该中心将为客户呈现其业界领先的无损检测技术。辛辛那提CSC将为客户提供资产优化和工艺性能改进、质量保证、零部件验证和维修等服务。该中心将主要专注于蓬勃发展的航空航天和增材制造领域，以及电子、汽车、电力和石油以及天然气工业。

横河电机成立amnimo公司

近日，横河电机宣布成立amnimo公司，利用横河开发的工业物联网(IIoT)架构提供识别、开发、附加价值等新服务。这些服务中的第一项计划将于今年晚些时候推向市场。Amnimo公司的成立是根据横河电机新的中期经营计划“Transformation 2020”，开发和提供基于IIOT架构的解决方案，作为支持客户实现业务转型的一种措施。

英飞凌在奥投资16亿欧元新建300毫米芯片工厂

5月18日，英飞凌准备新建一座功率半导体工厂。通过此项投资，为英飞凌长期盈利性增长奠定基础。英飞凌将在奥地利菲拉赫现有生产基地附近，新建一座全自动化芯片工厂，用于制造300毫米薄晶圆。英飞凌计划在未来6年内为此项目投入约16亿欧元。项目预计于2019年上半年开工，于2021年初投入运营。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215428-1.html

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