中国互联网大户"抢"陆奇 阿里腾讯还是小米?

文/小祖 静静 廷廷 定定

江湖传言，得陆奇者得AI天下。

这不只源于陆奇此前的出色履历，也源于他上任一年给百度进行的大变革、将百度从600亿美元市值带到了980亿美元市值，更源于他离去给百度带来的130亿美元市值下滑。

百度失陆，天下共逐之。

腾讯、阿里、小米、滴滴、……，中国互联网群雄们正在虎视眈眈：我们得到的消息是不只一位大佬通过各种途径获取了陆奇的联系方式，至于用意自然不会是简单聊聊天；不仅如此，中外的投资人们也加入了“陆奇争夺战”：在投资圈内，已经有“陆奇只要创业就给10亿美元天使”的消息传出。

但陆奇只有一个，谁会笑到最后？

首问：小米需要陆奇吗？陆奇会去小米吗？

相对来说，在众多传言中，小米似乎是陆奇最好的一个去处。

据传闻，陆奇将会以合伙人的身份加盟小米，负责移动AI事业。对此，小米公关层面第一时间给网易科技做了澄清。

但，无风不起浪，雷军亦是“爱才之人”，与陆奇是否有接触尚不可知。这个消息传出后，媒体的反应极其一致：这对即将上市的小米来说是重大的利好，而对陆奇来说也将是施展抱负的不错机会。

首先，从上市角度来看，陆奇的加入将会让小米的估值提升不少：在其提交招股书后，据媒体报道小米的估值可能为700亿美元，这显然不能让雷军满足。

但就招股书来看，年收入千亿元、经营利润122.15亿元，而且对于占收入七成收入的手机业务来说，雷军还承诺了硬件综合净利润率永远不超过5%。这些都将是影响其高估值的重要因素。

此外，小米还被戴着“是一家科技公司，而不是高科技公司”的帽子：从招股书上看，2015年-2017年三年间，其研发投入分别为15.11亿元、21.04亿元、31.51亿元，占收入的比例分别为2.26%、3.07%、2.75%；与华为一直以来研发投入10%以上的占比来说，小米的研发投入不足。

陆奇被认为是一个“世界级人才”，不仅在技术方面有着过强的实力，而且曾在微软身居高职，成为当时在美国科技巨头中职位最高的华人，管理水平毋庸置疑，他在位期间百度从600亿美元市值增长到980亿美元市值的表现，就足以令对估值不满足的雷军如获至宝。

其次，从小米未来核心战略来看，其在人工智能领域也迫切需要陆奇。在招股书中，雷军一直强调小米是一家以手机、智能硬件和IoT 平台为核心的互联网公司，从2011年成立到现在小米1.9亿活跃的移动互联网用户，小米建成了全球最大的消费级IoT物联网平台，目前连接的智能设备近1亿台。

在人工智能方面，小米像其他技术公司一样不遗余力，为此雷军将自己的大学校友兼室友崔宝秋请来小米担任人工智能与云平台副总裁。

从布局上看，小米在做AI方面有着软件和数据的优势，而且拥有广泛的生态链优势。招股书显示，截止2018年3月31日，小米投资或孵化超过210家公司，包括90家专注于发展智能硬件以及生活消费产品加强小米生态系统的公司。

但，小米人工智能起步较晚，在技术积累方面与谷歌、百度、亚马逊等巨头相比还有较大的差距。所以崔宝秋博士曾表示，人工智能是小米未来十年的核心战略，小米在人工智能上投入再多也都不为过。

陆奇在人工智能方面的权威已经无需质疑。

不仅如此，陆奇与雷军之间还比较熟悉：在2017年6月份，陆奇就访小米之家，与雷军探讨了人工智能的发展趋势；在小米首届IoT平台开发者大会上，百度与小米达成合作，携手共建软硬一体“IoT+AI”生态体系，陆奇也为亲自前来站台。

只是，小米和雷军能给陆奇以何种身份？想要打动陆奇，“二号”角色雷军能否给出？如果能给，林斌和黎万强怎么办？

陆奇不会希望再来一次宫斗。

二问：陆奇与阿里匹配吗？

阿里也是陆奇被传出有可能去的地方。

“少数有战略技术眼光，又能执行得很好的人，他加入任何的一个公司，都是对这个公司的加分。”这是李开复曾对陆奇的评价。因此，阿里巴巴将邀请陆奇担任全球总裁也被外界认为是理所应当的。

据悉，阿里全球总裁将掌管阿里全球海外业务，助力阿里全球化，地位仅次于CEO逍遥子。从title看来，阿里巴巴给的职位显示出了足够的诚意，陆奇曾经分别担任雅虎和微软的全球执行副总裁，在百度是仅次于李彦宏的二把手。而在阿里也是一个二把手的角色。

那该如何平衡陆奇与张勇、阿里其他管理层的关系是马云需要思考的问题。

管理层的稳定及让最高的决策机构处于稳定高效的运行状态，是每家公司的重中之重。一位不愿具名的阿里员工对网易科技表示，“如果只招来一个能干事的，而把整个管理层搞乱了，那就得不偿失。”从他看来，张勇是否愿意多一位竞争对手？陆奇是否愿意屈于人下？阿里的元老们是否愿意接受空降兵？这都是马云要考虑的。

“阿里的海外业务还处于刚起步阶段，对于开疆扩土这件事，其实由公司元老级的人物来做更合适。”一位阿里员工对网易科技表示，在他看来，相对于更偏向宏观管理的陆奇，可以让刚卸任原蚂蚁金服董事长彭蕾先来尝试。

此外，根据陆奇以往的从业经历推测，虽然自身管理能力已经被证实，但陆奇更擅长、最看重的领域是人工智能，毕竟当初他在BAT中选择B也是看中的百度对AI的深度布局。

而陆奇会不会掌管阿里的人工智能业务也被外界猜测。虽然现阶段阿里没有像百度一样把AI列为未来的大的战略方向，但阿里也在加速布局。除了已知阿里云、和将投入1000亿的达摩院外，阿里也通过收购或对外投资的方式布局人工智能。

对于以上种种的猜测，阿里集团市场公关委员会主席王帅回应称，确实是传言，没有这回事。

但互联网史上被打脸的例子数不胜数，不到最后一刻永远都不会知道结果。

还有一个更严重的问题：阿里强势的企业文化，陆奇能适应吗？

三问：腾讯还有机会吗？

在2017年1月正式加入百度之前，陆奇一度被传将加盟腾讯负责人工智能及地图业务。

只是当时腾讯被百度截了胡。从陆奇入职百度之后的“二号”角色来看，腾讯当时应该未能给出类似级别的重任。而在一年后见识到陆奇给百度带来的变化时，面对人工智能时代的带来，马化腾会否再次动心？

吊诡的是，相比大范围传出的陆奇加盟小米、阿里传言，此时的腾讯反而更为平静，难道是在师法当年百度的截胡吗？

问题同样存在：腾讯二号人物刘炽平的地位极为稳定，留给陆奇的位置或许只有某个事业群总裁，这个地位是否能让陆奇满意？即使最终成行，在这样的位置上，陆奇能否按照自己心意去实现自己的抱负？

更重要的是，如此重臣，能与太子好好相处吗？

One more thing：陆奇会返美创业吗？

在陆奇去年加入百度不到两个月的时间，百度首席科学家吴恩达（AndrewNg）便在社交媒体宣布自己从百度离职。

当时，深谙大公司之道和中美文化差异的李开复就在朋友圈谈到：百度的吴恩达离职了，在七个大黑洞之外，我们很需要更开放的AI，这是创新工厂的梦想，看来Andrew下一步也是被这个梦想驱动，（七个大黑洞是指Google、Facebook、Microsoft、Amazon、BAT；AI发展最需要的人才、技术、数据被吸进去却出不来）。

随后，吴恩达创立帮助传统产业AI转型和升级的Landing.ai，还去自动驾驶创业公司 Drive.ai担任董事，当吴恩达在大型企业走不通的时候，选择了创办自己最擅长并感兴趣的工作。

不可否认，陆奇离开百度后也存在返回美国创业的可能性。

自媒体人卢泓言在其稿件中评论认为：陆奇在美国呆了25年，先上学然后工作，从IBM技术做到微软一人之下万人之上，血管里流的是美国式思维，并被美国上流验收买单。

陆奇如果真的像传言那样，主要因为文化冲突而选择离开，那么还有什么理由让他再次选择中国土壤呢？而他此前已经是“华人之光”，一度跃升到在硅谷IT领域华人的最高职位，从这个角度讲，他选择创业的可能性非常大。

他精通技术与管理，如果选择创业的话，自动驾驶应该是他的首选，在百度他是阿波罗计划的首席代言人，外界已经给了阿波罗200亿美金的估值。

目前，已经有传言称，很多投资方都在与陆奇接触，更有爆料说有人开出10亿美金的天使让陆奇启动创业；当然，对于早已财务自由、懂技术懂管理、资源丰富的陆奇而言，也有可能加盟某投资机构、甚至自己创办一家投资公司。

不论最终陆奇如何选择，AI作为科技的未来一定是他笃定的赛道，我们静候。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215430-1.html

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