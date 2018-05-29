MIT和宝马合作研发3D打印弹性充气材料

据外媒报道，麻省理工学院（MIT）和宝马（BMW）正在研究3D打印空气技术新形式，可以彻底改变汽车内饰。

麻省理工学院（MIT）和宝马公司（BMW）正合作研发可3D打印、可充气、有弹性材料，以改变未来汽车设计。目前，汽车已在安全气囊和一些座椅上使用充气。但因为充气物体需一种难以使用的薄而有弹性的材料才可正常运行，工程师们也没有尝试过任何太复杂或太激进的计划。

麻省理工（MIT）的自组装实验室（Self-Assembly Lab）正在研发一种名为“液体打印气体动力学”的新工艺以改变此状况。打印机会将液化材料挤入凝胶槽，然后固化成型。3D打印通常只能使用硬塑料，但MIT实验室能将100%硅胶打印成各种复杂的可编程为充气或放气的气囊。自组装实验室的联合主任兼创始人Skylar Tibbits告诉FastCompany， “它是使用空气编程，不同于0和1（计算机中二进制储存），你发送的是不同的空气脉冲。

材料看起来像是能生活、呼吸、膨胀、休眠。与此同时，宝马公司（BMW）过去十年间一直致力于未来充气车概念。其中一个概念就是想象汽车具有可变形的灵活外壳。另一设想是配置可移动的、充气性模拟仪表盘，标示前方障碍物。

充气材料意味着可完全定制汽车内饰：座椅可合并和膨胀成不同的方向和配置；座椅的硬度或柔软度可进行编程；当然还可重新设计安全气囊；或许还有更多用处。MIT还没透露宝马公司（BMW）将如何使用该项新技术，但根据研究人员的看法，技术可能运用的地方就在于充气和放气。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215431-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm