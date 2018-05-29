　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

如何成功3D打印柔性线材？

点评

科技传媒网 3D虎 2018-05-29 12:24

3D打印一直是21世纪的热门话题。人们一直在使用3D打印机，并试图创建许多对象。柔性线材是广泛使用的材料，可用于制造任何复杂的弹性设计。

3D打印一直是21世纪的热门话题。人们一直在使用3D打印机，并试图创建许多对象。柔性线材是广泛使用的材料，可用于制造任何复杂的弹性设计。下面就由使用柔性线材进行3D打印展开讨论吧。

如何成功3D打印柔性线材？

如果你是新手，你可能会遇到很多挑战。但是，使用柔性线材打印比看起来更容易。这个概念从TPE到Soft PLA被广泛使用。如果我们谈论这种设计，这些线材实际上是可打印的橡胶，并且由于这个原因，它允许创建复杂的弹性设计，否则是不可能的。这些线材有不同的品种、颜色、硬度和化学成分，可帮助您将不同的属性应用于您的产品。

什么是灵活的3D打印？

大多数人会想知道灵活的3D打印究竟是什么。如果你已经用PLA打印过，你会知道它们很硬脆。用于制造模型的产品大多数是可加热的橡胶，并根据需要给予所需的形状。这不适用于3D打印机。您必须将不同的材料（如橡胶聚合物）与塑料聚合物结合在一起才能制造出热塑性弹性体（TPE）。同样，您可以制作热塑性聚氨酯（TPU）、聚酯共聚酰胺热塑性弹性体（PCTPE）或Soft PLA。这些材料被许多行业用来创建各种物品。这些物品大部分都用在车辆中。同样，如果您使用树脂线材打印，您甚至可以制作可食用的产品。

当您使用柔性线材进行打印时，需要遵循一定的规则。

打印时不收回

第一条规则是不应该撤回。打印时最好关闭收回。如果您经常挤压和缩回，可能会导致问题。打印机将不得不用更多的线材重新充满温度，并可能导致最终产品出现错误。

保持线材干燥

每次干燥柔性线材是绝对必要的。可以将线材放置在200F的烘箱中约6小时，然后关闭烘箱并使其冷却至室温。如果你使用它们，大多数细丝都会断裂。水滴也可能在最终的打印品中留下空隙，这可能看起来不太好。如果将线材保持干燥，对最终产品来说是很好的选择。这些树脂有多种形式，因此它可以很容易地用来制作3D打印对象。高质量的树脂主要用于树脂线材打印。它有助于创建一个自然光滑的表面。

打印速度慢点

使用如PLA或ABS等线材时，可以非常快速地打印，因为它们是硬质材料，易于在产品上移动。这不适用于柔性打印。如果你放慢整个过程，错误的机会就会减少。当您启动时，您可以以30mm/s的最大速度启动。在打印机的某些情况下，您可能需要更快或更慢，但30毫米/秒是最合适的。

在使用柔性线材进行打印时，许多人认为你不能将它用于鲍登式打印机，甚至不能很好地打印。随着最近的进展，最大的改进是限制了线材的路径。这将确保线材不会脱离束缚并保持原位。

第一层

在任何打印过程中打印第一层是非常重要的。为了达到这一点，您需要确保打印表面处于水平位置。而且，挤出机需要位于距离床的正确高度处，并且喷嘴与床的距离正确。最后，底座应该是良好的材料，并应坚持柔性线材。确保温度正确，温度过高或温度过低都对最终产品不利。

结论

随着对3D打印的兴趣日益增长以及创建模型的新方法的发明，使得这是一项非常重要的工作，很快它会改变我们创造和处理物品甚至食品的方式。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215432-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印柔性线材

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

优酷宣布拿下2018年世界杯直播权

优酷宣布拿下2018年世界杯直播权,2018年世界杯 直播权 优酷 世界杯 直播 天猫魔盒

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS