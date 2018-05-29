如何成功3D打印柔性线材？

3D打印一直是21世纪的热门话题。人们一直在使用3D打印机，并试图创建许多对象。柔性线材是广泛使用的材料，可用于制造任何复杂的弹性设计。

3D打印一直是21世纪的热门话题。人们一直在使用3D打印机，并试图创建许多对象。柔性线材是广泛使用的材料，可用于制造任何复杂的弹性设计。下面就由使用柔性线材进行3D打印展开讨论吧。

如果你是新手，你可能会遇到很多挑战。但是，使用柔性线材打印比看起来更容易。这个概念从TPE到Soft PLA被广泛使用。如果我们谈论这种设计，这些线材实际上是可打印的橡胶，并且由于这个原因，它允许创建复杂的弹性设计，否则是不可能的。这些线材有不同的品种、颜色、硬度和化学成分，可帮助您将不同的属性应用于您的产品。

什么是灵活的3D打印？

大多数人会想知道灵活的3D打印究竟是什么。如果你已经用PLA打印过，你会知道它们很硬脆。用于制造模型的产品大多数是可加热的橡胶，并根据需要给予所需的形状。这不适用于3D打印机。您必须将不同的材料（如橡胶聚合物）与塑料聚合物结合在一起才能制造出热塑性弹性体（TPE）。同样，您可以制作热塑性聚氨酯（TPU）、聚酯共聚酰胺热塑性弹性体（PCTPE）或Soft PLA。这些材料被许多行业用来创建各种物品。这些物品大部分都用在车辆中。同样，如果您使用树脂线材打印，您甚至可以制作可食用的产品。

当您使用柔性线材进行打印时，需要遵循一定的规则。

打印时不收回

第一条规则是不应该撤回。打印时最好关闭收回。如果您经常挤压和缩回，可能会导致问题。打印机将不得不用更多的线材重新充满温度，并可能导致最终产品出现错误。

保持线材干燥

每次干燥柔性线材是绝对必要的。可以将线材放置在200F的烘箱中约6小时，然后关闭烘箱并使其冷却至室温。如果你使用它们，大多数细丝都会断裂。水滴也可能在最终的打印品中留下空隙，这可能看起来不太好。如果将线材保持干燥，对最终产品来说是很好的选择。这些树脂有多种形式，因此它可以很容易地用来制作3D打印对象。高质量的树脂主要用于树脂线材打印。它有助于创建一个自然光滑的表面。

打印速度慢点

使用如PLA或ABS等线材时，可以非常快速地打印，因为它们是硬质材料，易于在产品上移动。这不适用于柔性打印。如果你放慢整个过程，错误的机会就会减少。当您启动时，您可以以30mm/s的最大速度启动。在打印机的某些情况下，您可能需要更快或更慢，但30毫米/秒是最合适的。

在使用柔性线材进行打印时，许多人认为你不能将它用于鲍登式打印机，甚至不能很好地打印。随着最近的进展，最大的改进是限制了线材的路径。这将确保线材不会脱离束缚并保持原位。

第一层

在任何打印过程中打印第一层是非常重要的。为了达到这一点，您需要确保打印表面处于水平位置。而且，挤出机需要位于距离床的正确高度处，并且喷嘴与床的距离正确。最后，底座应该是良好的材料，并应坚持柔性线材。确保温度正确，温度过高或温度过低都对最终产品不利。

结论

随着对3D打印的兴趣日益增长以及创建模型的新方法的发明，使得这是一项非常重要的工作，很快它会改变我们创造和处理物品甚至食品的方式。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215432-1.html

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