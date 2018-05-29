优酷宣布拿下2018年世界杯直播权,2018年世界杯 直播权 优酷 世界杯 直播 天猫魔盒
科技传媒网讯 网易科技新闻 5日29日消息，优酷宣布成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。
在本次世界杯（2018年6月14日―2018年7月15日）期间，国内用户将能够直接在优酷手机客户端和PC端观看64场世界杯比赛高清直播，还可以通过CIBN酷喵影视在智能电视上或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事高清内容。
优酷表示，也成为了国内三家主流视频平台――“优爱腾”中唯一拥有本次世界杯直播权的平台。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215433-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
优酷宣布拿下2018年世界杯直播权,2018年世界杯 直播权 优酷 世界杯 直播 天猫魔盒
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。