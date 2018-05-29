新时代北京商务服务业国际化发展高峰论坛举办

5月28日，由北京市商务委员会主办、选址中国和品牌协会承办的“新时代北京商务服务业国际化品牌化发展高峰论坛”在第五届京交会上成功举办。

5月28日，由北京市商务委员会主办、选址中国和品牌协会承办的“新时代北京商务服务业国际化品牌化发展高峰论坛”在第五届京交会上成功举办。北京市商务委员会副主任申金升致辞并发布《北京市商务服务业发展报告（2017年）》，市财政局副局长王婴、市文资办巡视员郭小明、市知识产权局副局长潘新胜以及市相关部门、各区商务委、相关行业协会和企业代表等近300名中外嘉宾参加论坛。

近年来，北京市立足“四个中心”城市战略定位，加快推动商务服务业提质增效、健康发展。2017年，本市租赁和商务服务业实现生产总值1965.5亿元，占地区生产总值的7%，商务服务业已成为首都“高精尖”产业结构的组成部分和拉动全市经济增长的重要力量。本次论坛聚焦新时代全市商务服务业国际化品牌化发展主题，各环节紧扣当前热点，主要呈现以下特点：

一是时代特色。《北京市商务服务业发展报告（2017年）》在论坛上正式发布，从行业贡献看，商务服务业直接服务“四个中心”建设；从重点领域看，“高精尖”特征明显；从空间布局看，集聚效应显现；从发展态势看，开放水平持续提升。本市商务服务业在落实“四个中心”战略定位、构建“高精尖”经济结构等方面发挥重要作用。

二是开放共享。论坛邀请中外业界专家学者、企业家围绕商务服务业国际化品牌化发展战略和“一带一路”等战略背景下行业发展机遇等主题展开主旨演讲；在高峰对话环节，境内外嘉宾畅所欲言，共同探讨如何以新动能推动商务服务业国际化与品牌化的新发展；商务服务业企业在论坛现场签约7个项目，论坛为企业搭建了合作共赢的平台。

三是品牌培育。“2017北京商务服务自主品牌100强”在论坛上揭晓，北京品牌协会、北京人力资源服务行业协会、北京市注册税务师协会、北京市律师协会、北京资产评估协会、北京注册会计师协会、北京国际会议展览业协会、北京保安协会和首都知识产权服务协会共同发布榜单，强化商务服务业品牌影响力，提升品牌国际竞争力，打响“北京商务服务”品牌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215434-1.html

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