安徽淮南：全球最大的水面漂浮光伏电站将竣工

据悉，全球最大的水面漂浮光伏电站将于6月竣工，该项目位于安徽省淮南市潘集区，由中国三峡集团利用采煤沉陷区闲置水面建设，总投资近10亿元，项目总装机容量约1
图为已经建成的部分漂浮光伏面板。
据悉，全球最大的水面漂浮光伏电站将于6月竣工，该项目位于安徽省淮南市潘集区，由中国三峡集团利用采煤沉陷区闲置水面建设，总投资近10亿元，项目总装机容量约150兆瓦。全部建成后年发电量约1．5亿度，在发电效益上，相当于支撑国家17．64亿元的GDP，年营业额约1．2亿元，年纳税约2500万元以上。后期的计划是探索一些渔光互补的新模式，利用闲置的水域进行养鱼，通过养鱼来改善水质。
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