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中国区App Store推荐榜单：网易产品精良最受苹果青睐

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-29 15:02

中国区App Store推荐榜单：网易产品精良最受苹果青睐,网易 腾讯 app ios app store

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，市场研究机构Sensor Tower近日发布数据报告显示，自去年9月中旬苹果iOS 11正式亮相以来，在全新改版的中国区App Store中，网易超过BAT（百度、阿里、腾讯）等互联网巨头，凭借高品质的产品和创新的用户体验，成为被App Store推荐次数最多、最获认可的App发行商。

9个月被App Store推荐119次 网易胜过腾讯排第一


根据Sensor Tower对全新App Store中所有不同的标签、板块、和推荐位置的分析， iOS 11发布八个月以来，网易旗下App在中国App Store颇受认可，被推荐次数高达119次，腾讯位列其后为103次。其中，网易在游戏标签下的表现最为突出，获推荐次数高达66次。

App Store中的推荐标签是苹果发布iOS 11后上线的全新板块，通过Today标签页、游戏和App每日推荐、每日专题、应用回顾等全新板块，使App Store跳脱出传统的排行榜形式，让更多用户在浏览中有机会接触到更多有创意、制作精良的新产品。不过上线至今，苹果方面并没有给出关于标签推荐的准确标准，有分析师透露，苹果推荐的标准并不是公司大小或产品知名度，而更多从产品的易用性、吸引力、综合品质、用户体验、创新等角度选择推荐。这也解释了为何与BAT等其他互联网公司相比，更关注品味创新的网易会频频获推荐、最受苹果青睐。

9个月被App Store推荐119次 网易胜过腾讯排第一

据Sensor Tower统计，在众多App类型中，免费游戏更容易获得推荐，如Today中，被推荐的产品中有65%是免费游戏；游戏标签中，被推荐的产品中73%是免费游戏；App标签中，被推荐的产品中62%是免费游戏。而被推荐出场最频繁的15家发行商中9家为手游公司，也再次证明了这一点。不过App Store对游戏产品推荐的评估似乎更为严格，据分析师透露，除创新、用户体验等常规标准外，玩家参与度、画面设计、可玩性、叙事和故事性、新技术应用等也是游戏App的重要评价标准。

高标准也使得以自研品质创新、高玩家口碑立身的网易游戏更易获得了苹果的认可和推荐。据统计，网易不但有《梦幻西游》、《大话西游》、《倩女幽魂》、《阴阳师》等经典品质手游长期盘踞iOS畅销榜，《第五人格》、《荒野行动》、《楚留香》、《决战！平安京》等爆款新作也频频获推荐，成为“霸榜”的新兴力量。更值得一提的是，除中国区外，网易游戏凭借出色的运营能力和自研品质在海外区App Store中表现也很亮眼，其中，《荒野行动》长期稳居日本App Store下载榜第一，《决战！平安京》登顶台湾App Store下载榜。

除游戏外，网易旗下网易严选、网易考拉等品质“新消费”电商类App也凭借品质商品、优质服务、模式创新等为用户带来美好的生活消费体验，多次获App Store推荐，登顶购物类App畅销榜。而在App Store关注的内容类App领域，网易云音乐、网易美学、网易蜗牛读书、网易云课堂、有道翻译官等网易匠心打磨的优质内容产品，也以模式创新造就了一种独属于网易的用户体验，成为了App Store推荐页的常客。

据悉，此次报告是Sensor Tower根据自去年9月iOS 11发布以来的App Store推荐数据撰写而成，包含了iOS 11上线后的八个月至今，中国App Store商店中Today、游戏、以及App标签板块的推荐数据。在未来，随着网易在游戏、音乐、电商、教育、内容等领域的持续发力和创新，还将有更多优质手游上线及App重大版本更新，延续着用户至上、品味创新的网易App或将持续获得苹果的青睐，霸屏App Store推荐页。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215436-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:网易腾讯APPiOSApp Store

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