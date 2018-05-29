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中国科协发布智能制造等12个领域60个“硬骨头”难题

点评

科技传媒网 先进制造业 2018-05-29 15:04

入选了7个问题难题，重点集中在人机共融关键技术、光量子传感、动力电池技术、新一代智能制造系统、智能驾驶技术以及先进微纳机器人技术等方面。

5月27日举行的第20届中国科协年会闭幕式上，中国科协副主席、国际宇航科学院院士李洪对外发布由中国科协组织征集遴选的60个重大科学问题和重大工程技术难题，涉及公共安全、空天科技、信息科技、医学健康等12个领域。李洪说，“这些（问题）代表了我国科技领域真正的‘硬骨头’”。它们分别是――

中国科协发布智能制造等12个领域60个“硬骨头”难题

在地球科学领域

入选了3个问题难题，重点集中在量子惯性导航、空间天气预报以及岩石圈构造应力场等方面。

在公共安全领域

入选 了3个问题难题，重点集中在煤矿重特大灾害智能报警，工程结构安全的长期智能监测预警技术，以及城市交通基础设施智能协同运营技术。

在交通运输领域

入选了6个问题难题，重点集中在高铁列车运行控制，冻土地区铁路公路修建，悬浮隧道建设，路网全感知和地下交通及物流系统等方面。

在空天科技领域

入选了3个问题难题，重点集中在天地往返，飞机级系统框架设计及仿真，高精度动态测量等方面。

在能源环境领域

入选了7个问题难题，重点集中在电力储能、海洋生态系统储碳，生物多样性维持、放射性废物安全处置，制氢技术以及全球能源互联网等方面。

在农业科技领域

入选了3个问题难题，重点集中在绿色农药、有机废弃物生物转化、植物生长发育调控方面。

在生命科学领域

入选了8个问题难题，重点集中在基因调控、细胞命运决定、生物与环境关系，DNA存储、意识读取、基因信息结构解析机制等方面。

在数理化基础学科领域

入选了5个问题难题，重点集中在记忆的物理化学基础，单分子化学反应，量子电动力学，宇宙重元素起源以及极端条件下的可控燃烧等方面。

在先进材料领域

入选了5个问题难题，重点集中在热电材料、纳米纤维、高安全结构材料、光催化材料以及新型智能复合材料等方面。

在信息科技领域

入选了6个问题难题，重点集中在类脑计算，认知物联网，抗量子密码算法设计，无人载运工具仿真，工业互联网以及人机情感交互等方面。

在医学健康领域

入选了4个问题难题，重点集中在肿瘤、老年性痴呆、精神疾病的新型治疗方法以及免疫微环境分子分型等方面。

智能制造领域

入选了7个问题难题，重点集中在人机共融关键技术、光量子传感、动力电池技术、新一代智能制造系统、智能驾驶技术以及先进微纳机器人技术等方面。

当天，李洪特别说明，这些问题难题的征集产生“无功利性”，评选结果旨在为社会各界和科技工作者提供指南。

李洪说，科技创新的前提是提出有价值的科学问题，为研判未来科技发展的趋势，抓准科技创新突破口，前瞻谋划战略制高点，布局前沿科技领域，推进世界科技强国建设，中国科协组织所属全国学会及学会联合体面向广大科技工作者，开展了这次问题难题征集活动。

据他介绍，此次征集共有76家全国学会、学会联合体参与，700多位科技工作者参与撰写，1142位专家学者参与推荐，2142名科研一线科学家参与初选，54名学科领军专家参与复选，33名院士专家参与终选。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215437-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造难题

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