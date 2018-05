华为之后苹果也要发布三摄像头iPhone?传明年上市

(原标题:Apple's triple camera iPhone could have depth sensing and a 'superzoom')

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月28日消息,据国外媒体报道,苹果或将计划发布一款带有三个摄像头的新款iPhone。其中两个摄像头用于提供增强现实功能,而另外一个摄像头可以为iPhone手机提供3倍光学变焦功能。

据称,苹果将于2019年发布至少一款配置有三个摄像头的新款iPhone,现在看起来“超级变焦”将是这款手机的主要卖点。

此前,华为P20 Pro配置了三摄像头,可实现3倍光学变焦。

德意志证券公司分析师Jialin Lu报告称,这款手机的三摄像头系统将通过立体视觉实现高阶3D感应,其中两个传感器能够从不同角度捕捉单个物体的图像。然后手机将使用三角测量法来获得iPhone与物体之间的距离,从而实现更高级的增强现实功能。Lu同时表示,第三个摄像头可能会有更长的焦距,从而增强变焦能力。

据MacRumours介绍,这款手机意味着首次在iPhone上实现3倍光学变焦,使用户能够轻松将取景器中的图像放大3倍,且不会像数字变焦那样降低图像质量。

相比之下,iPhone 7 Plus,iPhone 8 Plus和iPhone X机型都拥有2倍光学变焦功能。

而据其他媒体报道,苹果可能计划在2019年发布至少一款采用三摄像头系统的iPhone机型。

该报道援引了元大证券的研究报告。该市场报告指出苹果公司可能会发布一款带有三个1200万像素后置摄像头,且具备光学防抖功能的新款iPhone,这有助于减少拍摄照片的模糊程度,并能够让用户制作更清晰流畅的视频片段。

元大证券是在与苹果供应商Largan Precision沟通后得出这一结论的。Largan Precision公司为该技术巨头生产智能手机摄像头。

元大证券预测,如果苹果决定推出带有三个摄像头的新款iPhone,诸如三星等其他智能手机厂商也可能会效仿。

目前,iPhone X和iPhone 8 Plus都配备了1200万像素的双后置摄像头。而三摄像头系统功能更强,可用于增强低照度图像质量等各种应用。

科技网站AppleInsider表示,这种三摄像头系统也可能被用于为先进的地图系统或测距提供支持,从而有助于改善ARKit应用功能,并创造新的相机效果。

当然,元大证券的论断并不是第一份表明苹果正在考虑采用三摄像头系统的报告。上个月,《经济日报》的一则报道称,苹果正在为2019年推出一款带有三个后置摄像头的手机做准备。

报道指出,该公司希望打造一款带有三个1200万像素后置摄像头的手机相机系统,并引用行业资料加以佐证。相比于当前iPhone所实现的2倍光学变焦,这款新手机将达到5倍光学变焦。

就在这些报道发布之际,关于苹果在其9月份的年度活动中将发布哪些设备的传言已经是满天飞。

虽然目前距离苹果发布售价1,000美元的iPhone X仅仅过去六个月,但许多人猜测该公司将发布更多的后续产品。

据猜测,苹果计划在明年发布一款6.1英寸超大屏幕iPhone,作为iPhone X十周年纪念的后续产品。

第二代iPhone X的屏幕将更大,但相比于iPhone X的999美元售价,其价格可能为550美元,也更为便宜。如果这款手机属实,那么所采用的6.1英寸屏幕将使得该手机成为苹果史上最大的iPhone。

凯基证券苹果分析师郭明池(Ming-Chi Kuo)过去曾正确预测了该公司的许多举动,他认为6.1英寸iPhone可能会与iPhone X具备许多相同的功能,但价格更便宜。

正如苹果公司最近向欧亚经济委员会(EEC)提交了一份俄文备案文件,该文件试图注册11款独立的iPhone机型。

通常来说,几个型号的设备会与一款iPhone相对应,因此苹果实际上并未计划发布近十几款新设备。

这份备案文件有助于支持苹果计划发布廉价手机iPhone SE的说法。据悉,iPhone SE自2016年首次发布以来广受欢迎,但迄今为止苹果尚未对其进行升级更新。(晗冰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-215438-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm