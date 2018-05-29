江苏八项目入围国家智能制造试点

中国经济信息社近日在常州发布《全球智能制造发展指数报告（2017）》，中国位列智能制造发展“先进型”国家行列，综合排名居全球第六。今年全球预计有232万台工
中国经济信息社近日在常州发布《全球智能制造发展指数报告（2017）》，中国位列智能制造发展“先进型”国家行列，综合排名居全球第六。今年全球预计有232万台工业机器人进入工厂车间。
不久前，江苏省8个项目入围国家智能制造试点示范项目，包括：昆山沪光汽车电器公司的汽车线束智能工厂、徐州徐工液压件公司的高端流体控制与执行元件智能制造、南京国电南自电网自动化公司的电力装备智能制造、恒顺醋业公司的食醋酿造智能工厂、国望高科纤维公司的生物基纤维智能制造、大生集团的纺纱数字化车间、中天科技精密材料公司的特种光纤预制棒智能制造、通鼎互联信息公司的光缆智能制造。
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