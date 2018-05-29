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行业格局迈入蜕变关键期 固废处理市场规模爆发

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-29 15:22

经过过去几年的酝酿，2017年以来我国固废处理领域的热度不断攀升，市场规模加快扩容。固废领域也成为继水处理、废气处理领域之后的又一大蓝海。

经过过去几年的酝酿，2017年以来我国固废处理领域的热度不断攀升，市场规模加快扩容。固废领域也成为继水处理、废气处理领域之后的又一大蓝海。中国环保在线认为，未来一段，随着龙头企业的崛起，行业格局有望完成蜕变，从“小散乱”向规模集约化转型。而相应的，固废处理领域的市场也将更加繁荣成熟。

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行业格局迈入蜕变关键期固废处理市场规模大爆发

近段时间以来，固废处理行业的热度不断攀升，成为环保大产业链条上的一道靓丽风景。据了解，短期内的火热主要源于国家层面的行动：

国家生态环境于5与9日正式启动“清废行动2018”专项行动，旨在打击固体废物环境违法行为；2018年3～12月，全国海关严打“洋垃圾”专项行动持续推进等，都给固废处理行业带来了难得政策利好。

一直以来，由于经济社会的发展，我国固体废弃物的体量大增，尤其是工业固废，呈现出前所未有的增长态势。资料显示，截至2015年，我国工业固废产生量已经超过32亿吨，电子垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、快递垃圾等固体废物的体量也日益庞大。

相较于逐步成熟的污水处理与废气处理领域，固废处理起步较晚，市场规模偏小。然而随着国家政策的收严与加码，固废领域正成为增速最快的环保细分板块之一，行业规模扩容板上钉钉，引发资本狂欢。

二级市场上，固废领域的龙头异动明显。据中国环保在线查询，多只个股在本月内均出现不同程度的上涨。包括东江环保、启迪桑德、华光股份、江南水务、格林美、盈峰环境、瀚蓝环境等在内的11只个股跑赢同期大盘，累计涨幅超过5％。

公司业绩的表现，同样印证了固废领域热度上涨的逻辑。截至5月，7家固废处理相关上市公司披露了2018年中期业绩预告，5家预喜。东江环保、格林美等企业更是预计中期净利润同比增加30％以上。

尽管“十三五”时期，固废处理的利好持续发酵，固废板块也成为资本争抢的蛋糕，但需要指出的是，我国固废处理仍旧存在一定程度的短板。

首先，尚未形成有效的产业化模式。固废处理与资源化利用产业断裂，固废资源化较低。其次，相关的行业标准有待完善。违规操作等不可控因素与潜在风险，主要源于标准的缺失。最后，政策扶持力度仍然不够。固废资源化进程的步履维艰甚至停滞，很大程度上在于政策细则的不足。

基于上述分析，中国环保在线认为，固废处理行业的市场大环境向好，建筑垃圾、危废处理、垃圾焚烧等各个细分领域都有待深挖掘。而且未来一段时期，随着龙头企业的崛起，行业格局有望完成蜕变，从“小散乱”向规模集约化转型。

而且随着监督体系及盈利模式逐步完善，未来固废处理市场的规模空间还将进一步释放。当然对于投资者而言，也需要注意风险，比如政策推动不达预期，二级市场的整体波动，以及固废相关项目的进度不达预期等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215440-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:市场行业规模爆发处理

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