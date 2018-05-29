光伏市场迎来整合年 行业洗牌将加速

多位业内人士的共识是：新一轮行业洗牌已山雨欲来，落后产能的淘汰箭在弦上，但行业趋势不会改变。

一年一度的SNEC国际新能源与智慧能源（上海）展览会28日正式对外开放。多位业内人士的共识是：新一轮行业洗牌已山雨欲来，落后产能的淘汰箭在弦上，但行业趋势不会改变。

江苏赛拉弗光伏系统有限公司总经理李纲指出，由产能过剩引发的行业危机其实现在已开始爆发，表现在不少组件企业做组件今年没有利润。由于国家政策面的调整，今年国内光伏装机容量会比去年少20％，意味着有10吉瓦左右的产能没有地方消纳。随着行业竞争日趋激烈，大量企业倒闭也并非没有可能。经过洗牌，行业会进入新一轮平稳发展阶段。

天合光能董事长高纪凡表示，今年行业供过于求的局面肯定会发生，这种情况下必然会出现一轮整合调整，给行业带来挤出效应。一些没有竞争力、不符合未来发展趋势的产能会被淘汰。光伏行业也会最终形成几家巨头。

协鑫集成董事长舒桦则表示，光伏行业带有新兴产业的普遍特征，即市场需求增长远远超过传统产业。光伏的产能过剩都是“阶段性过剩”，每一次过剩都是一次优胜劣汰的市场洗礼，短时期内就会被快速增加的需求所化解。每一次也都会促进优势企业的更好发展，促进科技创新的快速进步，最终体现为发电成本明显下降。

对上述产能过剩问题，多次参与行业政策制定的原中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰认为，它其实包含两方面：一是行业在发展过程中先进产能肯定会淘汰落后产能；二是全球市场仍会有强劲需求，包括南美、非洲市场等，可以为过剩的产能提供出路。随着市场越来越大、价格越来越低，一些地方已经不需要补贴，也就是说可以实现平价上网了。

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