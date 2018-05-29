光伏电缆频频被盗 “神秘大盗”终显原形

六个日夜的不眠不休，才将犯罪嫌疑人抓获，办案民警终于松了一口气，再苦再累也值了。阿右旗公安局刑侦大队又打了一个漂亮仗。至此，案发阿拉善右旗雅布赖镇的光

“刑警是一份不论白天黑夜，枕戈仗剑待出击，不论雪雨风霜，永不言败求全胜，运筹帷幄织法网，不断打击抢劫、抢夺、诈骗、盗窃、敲诈勒索等各类犯罪的警种。”

昼夜兼程，跨省擒贼

5月15日，4名便衣警察蹲守在金昌市宁远镇白家嘴的一民房周围……

11时45分，阿右旗公安局刑侦大队副大队长那日苏以社区工作人员入户调查的名义敲开房门，待犯罪嫌疑人（一名中年男子）在交谈放松警惕时，办案民警张世民、天空和我伺机进入，迅速将这名男子按倒在地，伴随着一系列熟练利落的上铐动作，犯罪嫌疑人麻某束手就擒。办案民警当场查获犯罪嫌疑人作案时驾驶的三轮摩托车和两袋尚未销赃的铜线。六个日夜的不眠不休，才将犯罪嫌疑人抓获，办案民警终于松了一口气，再苦再累也值了。阿右旗公安局刑侦大队又打了一个漂亮仗。至此，案发阿拉善右旗雅布赖镇的光伏电缆被盗案终于水落石出。

案件回溯，系列盗窃

时间回放到2015年，阿拉善右旗雅布赖镇周边地区相继发生电缆线被盗案，给辖区人民群众造成重大经济损失，系列盗窃案也引起阿右旗警方高度关注，案发地派出所加大巡逻防控力度，但犯罪嫌疑人却和民警玩起了“捉迷藏”，从此销声匿迹，让侦办案件的民警伤透了脑筋。由于光伏发电厂地处偏远的戈壁滩，几乎没人直接和犯罪嫌疑人照面，有关嫌疑人的蛛丝马迹，民警在摸排走访时获得的少之又少，案件一度搁浅。

顺藤摸瓜，原形毕现

今年5月8日，雅布赖镇振发光伏发电厂电缆线被盗再度让民警绷紧了神经，不约而同想到了3年前频频作案的这位“神秘大盗”。当天凌晨，振发光伏发电厂内连接5组光伏板的电缆不翼而飞。“群众看公安，关键看破案”，接群众报警后，阿右旗公安局刑侦大队长谢立民，指定一中队和技术中队强力攻坚此案，争取早日破案，还群众平安祥和的生活。

“这次绝不能让他再跑了。”副大队长那日苏、技术员张世民和我、辅警陈瀚接到警令后，迅速赶往100多公里以外的案发现场进行现场勘查，力争在第一时间提取到有力物证，为案件侦破争取时间。再狡猾的狐狸，也逃不过猎人的眼睛，这一次，技术民警在现场提取到犯罪嫌疑人的鞋印和三轮车掉落的碎片，成了破案的关键。

“从沿途监控入手，不管多大的工作量，绝不能遗漏任何线索。”为此，办案民警辗转中泉子、红沙岗、民勤县、金昌市等地调取沿途交通卡口、加油站、商铺的监控录像。四名办案民警，六个昼夜的不眠不休，对数万条信息进行筛选，最终确认了嫌疑人和三轮摩托车的特征。随后办案民警以车找人，顺藤摸瓜，确认金昌市宁远镇有多次盗窃前科的麻某有重大作案嫌疑。办案民警分析了麻某的生活作息规律，精心设计了抓捕方案，于是便有了文中开头的一幕。

从“形成完整的证据链”到“让麻某认罪伏法”，这背后折射出办案民警的艰辛努力。已经“四进宫”的麻某是个“老油条”，归案后依然抱有不切实际的幻想，认为将盗窃来的电缆烧成铜芯，警察就没有证据，应该不至于吃牢饭，此外，他认为历时3年，许多证据早已烟消云散，所以对犯罪事实百般抵赖。细心的技术民警还是从烧电缆的灰烬中找到一段没烧干净的线头，经鉴定后认定了同一。面对铁的证据，在办案民警严厉讯问下，犯罪嫌疑人终于对自己的犯罪事实供认不讳。

“干我们这行，不是在现场，就是在办案的路上。”一位在刑侦岗位上耕耘了20多年的老民警道出了实话。刑警是一份不论白天黑夜，枕戈仗剑待出击，不论雪雨风霜，永不言败求全胜，运筹帷幄织法网，不断打击抢劫、抢夺、诈骗、盗窃、敲诈勒索等各类犯罪的警种。

阿拉善的刑警队伍，这支平均年龄35岁的年轻队伍，也正以不惧风雨霜雪，不畏征途坎坷的热忱，将一腔热血和无悔的青春倾注于公安事业。

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