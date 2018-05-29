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对比6大欧盟成员国被起诉 中国减排成绩值得点赞

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-29 17:04

最新消息显示，欧盟委员会将6个成员国诉至欧洲法院，原因是各国二氧化氮水平已经达到现行指标的两倍。

欧委会一纸诉状递交欧洲法院，为“排放超标”公开指责6大成员国。由此来看，中国减排成效，确实值得点赞

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对比6大欧盟成员国被起诉中国减排成绩值得点赞

最新消息显示，欧盟委员会将6个成员国诉至欧洲法院，原因是各国二氧化氮水平已经达到现行指标的两倍。据法媒报道，欧委会曾多次警告未果，欧盟相关负责人也回应称，“我们不接受那些可能要拖到2020年甚至2025年才采取措施遵守规则的行动方案”。

虽然，早在10多年前，欧委会就启动了一系列减排措施，但是具体施行起来确实存在来自各个层面的阻力。但是欧盟减排态度坚决，认为任何一方都有义务为实现《巴黎协定》气候承诺而努力。

就这一点来说，中国也是《巴黎协定》的捍卫者，减排措施更是取得了令世界瞩目的成就。麻省理工学院的一项最新研究报告中就指出，中国每年减少4％左右的二氧化碳排放量，就很可能拯救9．4万人的生命。

成本、效益，单论眼前金钱获得的多少，或者短期内收获的多少是片面而极端的。减排带来的生态效益，空气净化带来的健康效益，环境宜居带来的幸福感等，这都是能够在一个阶段内获取的既得利益，并且是可持续获益的长远投资。

经济和生态效益的双丰收，才是我国致力于环境保护，加大减排力度的目标。近年来，我国在节能减排方面充分体现出了“多点击破”、“雷厉风行”的行事作风。

“费改税”，不只是更名那么简单

作为我国首部绿色税法，环保税开征的意义重大，并不是简单地换个名目，换个征税机构，换个收费模式而已。

排污“法治”的高度再拔升，“多排多征、不排不征”，“高危多征、低危少征”，利用经济杠杆达到鼓励企业跟进环保的目的。就减排而言，企业想要少缴税，自然就要多减，甚至“零排”。

从更大意义上来看，环保税倒逼减排，违法成本大幅提高，企业在“有利可图”的背景下，更注重创新、品质和服务，实际上仍是引导企业强化竞争力的方式。好处是双向的，效益是叠加的，所以环保税对减排的意义重大。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215445-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中国成绩减排起诉值得

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