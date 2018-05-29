让垃圾分类真正走进生活

环卫部门也感到委屈：不少居民垃圾分类做得不到位，或者不知道怎么分，或者压根儿就不分。如果用三种不同的垃圾清运车运输，成本太高。

有读者来信说，近期小区门口多了三个不同颜色的垃圾桶，分别用来放置可回收物、其他垃圾和厨余垃圾。一开始，在收拾生活垃圾时，特意在家里先做好分类，用不同的塑料袋装好，再按属性扔进垃圾桶。虽然麻烦，但觉得也是一件挺有意义的事儿。可是，后来他发现环卫人员还是把所有的垃圾都装进一辆车运走了。辛辛苦苦分类，最终却被“一勺烩”。这在一定程度上挫伤了居民的积极性。

对此，环卫部门也感到委屈：不少居民垃圾分类做得不到位，或者不知道怎么分，或者压根儿就不分。如果用三种不同的垃圾清运车运输，成本太高。

本是一件有利于民生的工程，为啥落地这么难？症结在于，各有各的理由，看似都在努力，其实都还没做到位。居民为图省事，一扔了之；环卫公司要考虑成本，能省则省；相关部门间互相推诿，能不管就不管。

垃圾分类，包括分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，哪个环节掉链子，都会前功尽弃。但就目前的情况来看，垃圾分类和再生资源回收系统还是“两张皮”。有资源价值的废品，通常被散布于城市的“拾荒大军”回收；生活垃圾，主要由环卫系统的“正规军”负责收集处理。

如何理顺管理机制，整合二者力量？如何构建垃圾分类、资源回收商业模式，实现企业和社会效益双赢？如何实现政府部门、管理公司、居民三方在公益与利益中的良性互动？

去年3月，国务院办公厅转发国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》，给出了我国推进垃圾分类的总体路线图，提出将建立与分类品种相配套的收运体系，建立与再生资源利用相协调的回收体系，并完善与垃圾分类相衔接的终端处理设施。顶层设计有了，还得各地进一步积极探索与实际情况相适应的具体措施。

这方面，北京的经验可资借鉴。过去垃圾清运处理和资源回收利用分别由不同的委办局进行管理。之后，北京市将两项管理职能合并同类项，为垃圾清运和资源回收“两网融合”提供了契机。同时，鼓励引导再生资源回收企业采取连锁经营方式，整合个体回收人员，建设统一的再生资源回收站点，同时鼓励从事垃圾分类的企业兼营再生资源回收业务。

不过，方案再科学，措施再合理，缺乏全民参与，也难以由蓝图走进生活。这些年，一直在倡导垃圾分类，但垃圾分为哪些类别？分别需要怎么处理？能答上来的人其实并不多。因此，垃圾分类常识得常进课堂、进社区，反复宣传，让公众在生活中不断适应。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215446-1.html

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