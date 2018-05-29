云计算+智能制造：中国加速推进新工业革命

几年前，英国《经济学人》杂志就分析认为，与以纺织机械化为标志的第一次工业革命和以福特汽车流水线生产为标志的第二次工业革命不同，第三次工业革命，应该以数字化制造及新型材料应用为代表。出版过《第三次工业革命》一书的未来学家杰里米・里夫金（Jeremy Rifkin）近期在接受媒体专访时，也持相似的观点，他认为，“新工业革命是一次综合的、系统化的数字化基础设施转型”，“我认为中国会引领第三次工业革命”。

中国的确正在开启新的工业革命。今年两会的政府工作报告中就多次提到“中国制造2025”、智能制造、工业互联网平台等。随着云计算、大数据、物联网的广泛应用，智能工业云已不再遥远，它让新兴产业蓬勃发展，同时也让传统产业获得深刻重塑。在近日举办的2018工业物联网（IIoT）创新大会上，金山云高级解决方案总监周博洋以工业云平台为演讲主题，详细阐述了智能工业云平台解决方案为工业企业带来的种种价值和思考。

智能工业云：顺应行业发展趋势 带动产业升级

近年来，无论是美国的“工业互联网”、德国的“工业4.0”，还是“中国制造2025”，这些说明，以智能制造为核心的工业革命，正在全球范围内掀起浪潮。

其中，云计算是智能化的前提和基础，在工业智能化的所有内容中，智能工业云起着关键的支撑作用。有了智能工业云高效、稳定、安全的基础设施架构，相应的工业互联网平台才能聚合产业生态，为工业企业提供全方位的云服务和端到端的系统解决方案，大数据、芯片、物联网等才能顺理成章。今年2月初，国家发改委相关部门就表示，要切实推进制造业转型升级，加速制造业与信息化融合，开展工业云服务平台建设及示范应用，推动重点行业智能化示范工厂建设。

金山云高级解决方案总监周博洋发表主题演讲

周博洋表示，智能工业云顺应了制造业转型升级的需求，针对制造业企业的特点和工业生产制造环节的各种细分场景，形成相应的解决方案。例如，制造企业往往有着体量大的特点，包含集团和分公司，内部IT管理相对复杂，难以形成统一的IT规划，缺乏跨部门结算机制，极易造成过量采购和资源分配不均。

有了针对大型企业的工业云平台，不但能够满足企业内超大规模、高稳定性的需求，也能满足企业级运营运维的一切必备条件，包括合理的跨部门、跨子公司结算机制，通过云计算的调度和自动扩容，也能够平滑地帮企业度过各种各样的生产和消费峰值。

再如，智能工业云符合远超消费互联网链接的工业级互联标准。通过建立M2M通道，实现设备之间的互联和数据采集，在更大的吞吐量、和消息处理能力以及无限扩展性的支撑下，让企业的线下生产和云端计算，达到高度拟合。针对工业企业的高容错性要求，工业云平台可提供包括容灾、备份、归档等多个层面的数据及应用级的系统保护方案。

同时，由于大量企业采用的是竖井化IT架构，孤岛现象较为严重，IT系统资源无法跨系统共享，资源利用率低，工业云平台可打破各部门之间的数据壁垒，让数据真正流动起来，发现数据之间的内在关联，帮助企业做出最正确的决策，生产出最合理、最贴近于消费市场的产品。

助力制造企业抓住机遇，向全球价值链高端攀升

与消费类云服务平台不同的是，智能工业云平台作为一种工业互联网和物联网平台，工业云构建了网络化制造模式，搭建起一种新型的生态系统。在设备与设备之间，设备与生产线，工厂与工厂之间无缝对接，监控生产过程，提高产品质量。

周博洋在演讲中举例说，金山云与某液晶面板公司开展了深度合作，通过工业云平台的大数据分析，将液晶屏的缺陷检测，由原来的70%提高至95%，显著降低了机器检测之外的人力投入成本，同时将检测错误率降低到1%，极大地提高了良品率。从而帮助该公司在节约成本、提升产品质量和工作效率方面获得显著成效。

周博洋介绍说，依托金山集团三十年的企业级服务基因和经验，金山云通过深耕传统行业，加速推动行业转型升级，从而获得持续的发展动力。在制造领域，金山云将释放更多云计算能力帮助行业升级。目前，金山云已与包括福田汽车、神华集团在内的众多知名企业合作，通过云计算技术进行积极探索，为客户提供成熟、完善的解决方案。

智能工业云已勾勒出制造业高端寻路的轨迹。随着制造企业数字化版图的逐渐形成，全新的智能制造生态体系已翩然而至。周博洋在演讲中表示，制造业作为国民经济的根基，如何借助云计算、物联网、人工智能等新技术度过转型爬坡期，让制造业成为托举中国经济的支柱，是云服务商需要肩负的责任。金山云希望成为一股改变制造业的重要力量，与各个生态伙伴一起，帮助众多制造企业抓住新工业革命带来的战略机遇，引领中国制造向全球价值链高端攀升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215447-1.html

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