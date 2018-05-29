曼哈特软件重新诠释仓库管理 成就互联商务世界

曼哈特公司28日宣布对其市场领先的仓储管理解决方案（WMS）进行大幅改进。新的解决方案将通过改善订单灵活性，使资产利用率最大化并扩展移动业务流程，全面刷新

曼哈特公司28日宣布对其市场领先的仓储管理解决方案（WMS）进行大幅改进。新的解决方案将通过改善订单灵活性，使资产利用率最大化并扩展移动业务流程，全面刷新零售商、分销商以及物流公司对仓储管理的认知。

以往，领军品牌均主要依靠零售合作伙伴进行产品分销，如今他们争相通过拓展直接面向消费者业务来增加收入、提高利润并增进客户关系。《福布斯》报道也表示，直接向消费者销售的制造商数量预计今年将增长71％。然而，许多传统仓库尚未具备处理直销厂商小型订单的能力。

曼哈特软件正为当前互联商务世界改进市场领先的WMS解决方案。经过更新的方案可为客户提供独一无二的订单智能和优化功能、无与伦比的人机协调机制，以及前所未有的员工敏捷性和效率提升。

曼哈特软件总裁兼首席执行官Eddie Capel表示：“提高速度、效率、可视性和问责性的需求，备受整个供应链从业者的关注，同时也影响到仓库的整体运营。曼哈特软件对改进市场领先的仓库管理解决方案引以为傲，因为通过增添全新的智能优化功能、资产协调和人力资源敏捷性工具，可以满足市场上这些不断变化的需求。”

订单流优化

长期以来，仓库是货物存储及实现物流分发的场所，主要通过波次配送方式有效处理并管理大批量订单。由于传统的配送中心无法预估如今井喷式的电商运输量，因此企业往往通过在主仓库中配备次级电商仓库或开设专用区域来应对电商订单需求。而由于设备、库存及人工的冗余，电商仓库/区域往往需要承担高昂的额外成本。

曼哈特软件的解决方案增强了其订单流功能，单一且智能的配送优化引擎可在同一个工厂内同时处理波次、非波次和流通式订单。优化的订单流可通过使用机器学习机制，来协调仓库工作人员和自动化设备，进而缩短订单处理时长，提高准确性并提升服务水平，同时也能动态管理不同的物流交付方式。

新增高效的仓库执行系统

机器人和自动化的最新发展可助力仓库提高运营效率，在工厂内使用不同品牌和种类的自动化设备也变得越来越常见。协调迥然不同的技术与人力团队一起工作，需要一个日益复杂的集成层以预估整个仓库管理系统所需的工作量。为了在整体资源范围内有效地编排工作流程，曼哈特软件创新性地在仓库管理系统中嵌入仓库执行系统（WES）。曼哈特软件的WES功能可以快速且无缝地与任何自动化设备/系统集成，并能跨工厂协调运营。

曼哈特软件总裁兼首席执行官Eddie Capel补充道：“在仓库中使用机器人和自动化技术毫无疑问可增加价值，但合理高效地安排工作流程仍意义重大。曼哈特软件正利用业界卓越的仓库智能编排，通过将WES功能嵌入我们的WMS仓储管理解决方案，使得每项资源都能物尽其用，从而实现性能最大化。”

统一的分销管控

曼哈特软件最新发布的WMS版本还具备统一的分销管控技术。响应式的直观用户界面利用了现代触屏技术和数据可视化技术，能够帮助仓库管理员查看、诊断并解决不同仓库场所的各类问题。其强大的分析功能辅助管理人员全面地评估仓库整体运营效率，提出切实可行的方案以应对即将发生或已经发生的问题。该界面还包括一个联合版，可优化任务完成并缩短培训时间，能在所有仓储运营系统中的固定工作站或平板尺寸的移动工具上使用，为用户提供一致且熟悉的使用体验。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215448-1.html

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