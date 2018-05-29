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画大饼？马斯克计划明年年底前建成万个超级充电站

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-29 17:09

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（原标题：Elon Musk unveils a map of more than 10,000 'Superchargers’ across the world that can refuel Tesla's electric cars within minutes）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，伊隆-马斯克未来几年的计划简直可以说是野心勃勃。在进行着超级高铁项目和火星任务的同时，这位亿万富翁也揭示了自己想要如何改变人们交通现状的计划。

画大饼？马斯克计划明年年底前建成万个超级充电站

马斯克最新的计划就包含了特斯拉电动汽车超级充电站网络的扩张。这位企业家想要在明年年底之前，在全球建造超过1万座超级充电站，让特斯拉的用户能够在数分钟智能为电动汽车充满电。在最近的一次推特中，马斯克公布了一张超级充电站的详细分布图，图上还详细标注了这些充电站的建造时间。

目前特斯拉在全世界拥有1200座超级充电站，总计9800个充电桩。这些充电桩能够让特斯拉的用户在半个小时内将电池的电量充到80%，但是在某些区域，充电桩不仅稀少而且距离遥远。

马斯克计划改变这一状况。他最近通过推特公布了一张最新充电站布局图的链接，以此回应特斯拉用户对于缺少充电站的担忧。在地图上，红色充电站代表着现存的充电站，灰色充电站代表着即将完工的充电站。

画大饼？马斯克计划明年年底前建成万个超级充电站

这张布局图也表明，欧洲、北美和中国将成为超级充电站的主要布局区域。在英国，米尔顿凯恩斯、克劳利和布莱顿等地区预计将在2019年年底之前建立新的特斯拉充电站，让当地用户受益。伦敦、莱斯特、牛津、贝尔法斯特和阿波利斯特维斯等地区也将建造新的充电站。 美国的华盛顿、费城、亚特兰大、纽约等地区成为了超级充电站的建造地。

马斯克最近透漏称，他正致力于研发更强大的超级充电站，而且预计夏末就能够完成。目前的超级充电站的功率为1200kW，而最新的充电站功率预计将增加两倍。

马斯克之前对宝马、戴姆勒、福特和大众汽车集团打造的欧洲充电站网络表示不满，因为这些充电站的充电功率只有350kW。他在特斯拉第一季度的电话会议中称，350kW的充电站事实上没有什么意义，除非你拥有巨大的电池组。马斯克还声称，如果其它电动汽车制造商愿意付费，他将允许它们改造自己的电动车来使用特斯拉的超级充电站。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215449-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电动车电动汽车特斯拉充电桩马斯克

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