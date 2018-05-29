OPPO国内操盘手沈义人：曾是小米社区运营人员

OPPO国内操盘手沈义人：曾是小米社区运营人员,oppo 小米 沈义 运营 一加 刘作虎

崔玉贤/文

近期，OPPO宣布了两项人事任命，一直以来负责OPPO国内业务的吴强被派往海外，负责推动海外市场业务的发展，而国内业务由沈义人接任。吴强操盘能力毋庸置疑，带领OPPO曾取得过国内市场份额第一的好成绩，其被派往海外，可见OPPO对外海市场的重视。

但对于接盘手沈义人，鲜有人知晓。百度查“沈义人”除了这次人事变动的新闻，还有一篇《成功营销》的专访文章，其他没有任何新资料。那么，沈义人到底是何许人也？能被OPPO如此器重？

曾经的小米社区运营人员被赞有创意

来自官方资料显示，沈义人于2013年加入OPPO，曾经是爆款R系列的参与者之一。OPPO经典的“充电5分钟，通话2小时”的营销口号，沈义人也是参与者之一。据网易科技了解，沈义人在OPPO之前还曾经是小米社区的运营人员。

网易科技询问小米社区的人员，其透露沈义人大概在2011年加入小米社区，2012年下半年转而做小米的市场品牌营销。

“沈义人挺不错的，很有想法，双商又高。”之前跟沈义人一起运营小米社区的人士表示。

之所以离开小米是因为当时小米社区的人纷纷接到了猎头的电话，有来自乐视的，有来自OPPO的，那年小米的人很吃香。

当时，2013年小米获得了新一轮融资，估值100亿美元，短短3年从估值2.5亿美元增长到100亿美元。雷军还在一封信中提到，2013年华为等行业巨头们终于深刻感受到了小米模式带来的行业形势变化，喊出“向小米学习”的口号，以小米为标杆发起冲击。小米的互联网思维和方法论已经带动了整个行业的发展。

2013年4月之后，沈义人离开了小米，加入了OPPO。据小米社区的人透露，当时离开的几个人只有沈义人的选择是正确的，OPPO当时给了很多优惠政策，比如解决住房问题，但前提要去深圳。因此，有几个人不愿意去深圳，而错失了这个机会。

沈义人向网易科技表示，其离开小米完全是个人原因离开，并非通过猎头，另外，其还表示OPPO也没有给他解决住房问题。

在OPPO待没多久的沈义人，随着2013年12月，刘作虎离开，创立一加，而又被刘作虎选中去了一加。但是，据了解，其在一加的时间很短暂，在一加1发布会（2014年4月份）之后就离开了一加，回到OPPO。

2018年5月28日，OPPO宣布沈义人为OPPO助理副总裁，全面负责中国大陆市场营销业务。

“他是一个很有想法，很有创意的人。”

无论是在当时的小米还是曾经的一加，沈义人都被评价为“有想法，有创意”的人。

根据OPPO官方介绍在沈义人推动和参与下，OPPO多次创造经典营销案例，助力OPPO成为深受年轻人喜爱的品牌。其参与策划的R系列确实成为了OPPO的爆品。被誉为OPPO最经典最成功的广告语“充电5分钟，通话2小时”，他也是参与者之一。

OPPO年轻化求变 80后执掌管OPPO中国区营销

来自《集微网》的推测，沈义人年仅30出头。OPPO将这么一位年轻干将推上助理副总裁，开启了年轻化管理层的新时代。

除了沈义人，OPPO公关团队的负责人都是90后，80后人士。

OPPO 2018年的关键词就是“改变”。在产品层面不仅开始启用黑科技，加入更多创新元素；在市场布局上也开始迈向欧洲、日本市场；在品牌上级上，OPPO要让每个年轻人都与之产生共鸣，提升品牌认同感。

吴强早在2006年就加入OPPO公司，并从那时起担任中国大陆市场营销负责。现在的OPPO已经是稳坐中国手机市场排名前五的大企业。2017年全年OPPO市场份额位居全球第四，中国市场第一。

在这样的成绩之后，沈义人能带领OPPO改变成怎样的好成绩，拭目以待。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215450-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm