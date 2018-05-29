第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

本周，第五人格最新求生者“祭司”已投入到共研服中供玩家体验，首个可以“开地铁”穿越空间的人类成功引起了玩家们的注意。

祭司携带道具“圣物门之钥”，使用后可在所选位置生成直线通道，此通道不可通向被污染的土壤或区域(就是指围墙外)，走入通道数秒后可快速到达另一侧。监管者可破坏通道，让通道的求生者被挤出进入眩晕状态。

很多小伙伴看了之后可能会觉得比较迷糊，不知道这个技能在实战中如何运用最合适，也不知道这个人物在整局游戏中是什么定位存在。今天小编就为大家带来触手第五人格人气主播3哥先生在共研服试玩带来的几点玩法爆料，供小伙伴们参考~

玩法爆料一：祭司+圣心医院地图=无限电梯

对于祭司来说，圣心医院是一个天然有利的地图。3哥在共研服体验中摸索出了一套无限穿越的“电梯”玩法。只要把圆盘放在医院二楼地板上，就可以瞬间传送到一楼，在一楼也能一秒升天，让监管者拿你毫无办法，还可以和队友一起乘电梯哦!

玩法爆料二：祭司地铁三连穿

祭司的道具技能有CD，最好在合适的时间选用，使用的地形也非常非常重要。3哥玩祭司时选取较长的墙壁，在边缘处放上圆盘，在下面这个地段就能很巧妙地实现三连穿，让监管者追得头皮发麻。

玩法爆料三：祭司卡BUG大法

目前共研服放出的祭司还是有很多问题，3哥几乎在每一场游戏中都会出现卡BUG的情况，即进入通道之后，监管者拆除了圆盘但祭司没有被挤出来，反而被封在了墙壁之内，只剩一颗紫色心脏在墙壁上跳动，监管也拿他毫无办法，只能通过脱离卡点、正义惩戒或重启等方法来尝试脱离通道。

玩法爆料四：祭司目前最大敌人是杰克

此次共研服体验中，杰克作为一个较弱的监管得到了很大加强，在地图的迷雾区域内，他的攻击会变成远程。这让祭司不得不逃出迷雾范围，离开一些非常适合穿越的点。像小丑、鹿头、红蝶等监管想要拉近和人之间的距离，技能释放都需要一点过程，但杰克在迷雾中可以直接远程攻击，对需要时间释放技能和穿越的祭司来说是十分不利的。

以上就是3哥先生为大家带来的一些祭司的创新玩法和细节爆料，在正式服上线前小伙伴们可以到3哥直播间围观一下共研服祭司在游戏中的实际操作，之后就可以攒线索准备入手这位上天入地的新角色啦~

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