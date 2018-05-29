　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

点评

科技传媒网 17173网 2018-05-29 17:18

第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

　　本周，第五人格最新求生者“祭司”已投入到共研服中供玩家体验，首个可以“开地铁”穿越空间的人类成功引起了玩家们的注意。

第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

　　祭司携带道具“圣物门之钥”，使用后可在所选位置生成直线通道，此通道不可通向被污染的土壤或区域(就是指围墙外)，走入通道数秒后可快速到达另一侧。监管者可破坏通道，让通道的求生者被挤出进入眩晕状态。

第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

　　很多小伙伴看了之后可能会觉得比较迷糊，不知道这个技能在实战中如何运用最合适，也不知道这个人物在整局游戏中是什么定位存在。今天小编就为大家带来触手第五人格人气主播3哥先生在共研服试玩带来的几点玩法爆料，供小伙伴们参考~

　　玩法爆料一：祭司+圣心医院地图=无限电梯

　　对于祭司来说，圣心医院是一个天然有利的地图。3哥在共研服体验中摸索出了一套无限穿越的“电梯”玩法。只要把圆盘放在医院二楼地板上，就可以瞬间传送到一楼，在一楼也能一秒升天，让监管者拿你毫无办法，还可以和队友一起乘电梯哦!

第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

　　玩法爆料二：祭司地铁三连穿

　　祭司的道具技能有CD，最好在合适的时间选用，使用的地形也非常非常重要。3哥玩祭司时选取较长的墙壁，在边缘处放上圆盘，在下面这个地段就能很巧妙地实现三连穿，让监管者追得头皮发麻。

　　玩法爆料三：祭司卡BUG大法

　　目前共研服放出的祭司还是有很多问题，3哥几乎在每一场游戏中都会出现卡BUG的情况，即进入通道之后，监管者拆除了圆盘但祭司没有被挤出来，反而被封在了墙壁之内，只剩一颗紫色心脏在墙壁上跳动，监管也拿他毫无办法，只能通过脱离卡点、正义惩戒或重启等方法来尝试脱离通道。

第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

　　玩法爆料四：祭司目前最大敌人是杰克

　　此次共研服体验中，杰克作为一个较弱的监管得到了很大加强，在地图的迷雾区域内，他的攻击会变成远程。这让祭司不得不逃出迷雾范围，离开一些非常适合穿越的点。像小丑、鹿头、红蝶等监管想要拉近和人之间的距离，技能释放都需要一点过程，但杰克在迷雾中可以直接远程攻击，对需要时间释放技能和穿越的祭司来说是十分不利的。

第五人格：新人物祭司将上线，触手3哥先生独创“电梯”打法

　　以上就是3哥先生为大家带来的一些祭司的创新玩法和细节爆料，在正式服上线前小伙伴们可以到3哥直播间围观一下共研服祭司在游戏中的实际操作，之后就可以攒线索准备入手这位上天入地的新角色啦~

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215451-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:电梯人格触手

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

OPPO国内操盘手沈义人：曾是小米社区运营人员

OPPO国内操盘手沈义人：曾是小米社区运营人员,oppo 小米 沈义 运营 一加 刘作虎

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS