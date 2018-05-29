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快递100开放快递查寄模块，第三方可免费快速接入

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科技传媒网 中国财经时报网 2018-05-29 17:21

快递100开放快递查寄模块，第三方可免费快速接入

快递100开放快递查寄模块，第三方可免费快速接入

　　5月25日，国内知名物流信息技术服务公司快递100发布公告，宣布将开放快递查寄模块，允许第三方开发者通过APP、H5和微信小程序等形式免费快速接入，提供便捷、稳定、专业的快递信息技术解决方案。

快递100开放快递查寄模块，第三方可免费快速接入

　　根据快递100官方介绍，本次免费开放的快递查寄模块，有快递信息智能查询、寄快递、智能推荐附近快递员、快递电话大全、时效价格查询、快递网点查询等非常实用的功能，可以满足多种定制化的需求，适合各类APP、微信公众号进行接入。

　　快递信息智能查询功能，非常适合有特定物品物流信息查询需求的机构和企业接入。例如医院类公众号，病历档案预约寄出后的进度查询;驾校机构，寄出驾照后的进度查询;校园机构的报到证、档案等资料的快递进度专属查询等。

　　另一方面，寄快递、智能推荐附近快递员、快递电话大全、时效价格查询、快递网点查询等功能，非常适合具备生活服务、本地服务、校园、物业、社区、企业后勤等属性的第三方进行接入。接入后可以快速完善自己信息服务体系，同时满足用户对快递物流信息服务的不同需求。例如在物业和社区服务中，可以搭建线上的智能收发室等。

　　除了功能丰富实用之外，接入方式也更加快捷轻松。模块化的快速接入，无需深度开发，能够有效简化其开发流程，大大降低运营成本。第三方开发者现在可申请APP接入H5，公众号接入小程序或H5。有需求的用户可前往快递100官方网站或微信公众号查看详情。

快递100开放快递查寄模块，第三方可免费快速接入

　　关于快递100，相信大家不会陌生。这是一家致力于提供物流信息技术服务的公司，自2010年上线至今已整合1000+家国内外快递公司信息，支持在线寄快递、查快递、时效查询、快递网点查询等，为国内超过5000万用户提供技术服务。经过8年的发展和沉淀，快递100已成为国内顶尖的快递信息和数据服务提供商。

　　事实上，多年来快递100始终致力于为用户提供便捷的物流信息技术服务。2017年12月初，快递100在推出打通寄件端与收件端的云打印产品时就曾表示，“将进一步开放快递信息数据的相关技术”。

　　此次正式宣布开放快递查寄快速接入模块，意味着快递100履行对业界的承诺，秉承开放态度与快递行业共创共赢，让用户享受科技带来的信息便利。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215452-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:接入第三方快递查寄模块

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