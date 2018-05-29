欧盟还有隐私新法案待实施，美国互联网巨头怕了

（原标题：New European legislation ignites next data privacy battle）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，据《纽约时报》报道，美国商会(American Chamber of Commerce）已经与欧盟接触，称《通用数据保护条例》（GDPR）“过于严格”。代表Facebook、谷歌、英特尔和数十家应用程序开发商的行业组织――开发商联盟（Developers Alliance）表示，这些企业每年在欧洲的损失可能超过5500亿欧元（约合6400亿美元）。另一家科技行业组织DigitalEurope也称，GDPR的禁止措施“严重损害了欧洲数字经济的发展”。

这些行业警报并非仅仅指向GDP，还有一项更加严格的隐私法正在等待生效，或许它才是科技行业在欧洲面临的下一个监管战场。它被称为ePrivacy Regulation，专门保护电子通信的机密性。该法案于2017年秋天获得欧洲议会批准，目前欧盟委员会正对其进行审查。欧盟官员原本打算从本月开始施行ePrivacy Regulation，但由于内部存在分歧，委员会的谈判进展缓慢。

如果当前的草案获得通过，这项法律将要求Skype、WhatsApp、iMessage、视频游戏以及其他电子服务（允许私人互动）在用户设备上安装跟踪代码或收集他们的通信数据之前，首先要获得人们的明确许可。在剑桥分析公司滥用丑闻数据曝光后，行业和消费者维权人士都在争论一个问题：数据驱动的数字服务是否对消费者更有利，或者是对民主的威胁。

来自德国的欧洲议会成员比尔基特・西普尔（Birgit Sippel）起草了ePrivacy Regulation，她说：“只要点击一下，你就能操纵成百上千的人，不管你是否知道他们的名字。这就是为什么保护隐私变得越来越重要的原因，尤其是在数字环境中。”西普尔还质问道：“你真的想让那些应用程序使用你的元数据吗？你真的想让它们在约会应用上阅读你的内容吗？消费者需要重新控制他们的生活和数据。”

但科技行业团体和他们的支持者认为，ePrivacy Regulation的请求用户同意要求和其他条款太过繁琐，会阻碍智能汽车之类的创新，而智能汽车会自动将安全信息传递给制造商。他们认为，要求这些公司为那些选择退出数据挖掘的人提供平等的通信服务，可能会导致依赖于数据驱动广告的网站或应用程序开始收费或被迫关闭。

来自英国的欧洲议会议员丹尼尔・道尔顿（Daniel Dalton）说:“欧洲将成为数字死水。”多尔顿曾与谷歌、微软、视频游戏公司和行业团体会面，讨论他们对这项法案的反对意见。他说:“我所会见的各个行业利益相关者，从规模最大到最小的企业，都一致反对这种做法。”

科技公司和行业团体发起了一场激烈的、多管齐下的游说活动，旨在搁置或至少调整立法。据布鲁塞尔非营利研究机构“透明国际”(Transparency International EU)创建的游说数据库显示，思科(Cisco)、Facebook、谷歌以及其他许多机构都曾就ePrivacy Regulation游说欧盟委员会相关官员。

这些科技公司在游说方面的具体开支还不清楚。尽管游说欧盟委员会官员的企业和行业团体必须提供年度游说支出的财务细节，但它们不需要公开细节。行业组织还创造了关于ePrivacy Regulation的“末日视频”。在其中一段视频中，一个不祥的声音警告说，如果不能用人们的个人数据发送定向广告，免费的在线服务将无法生存下去。

行业协会也在游说欧盟委员会，其领导层每六个月轮换一次。为了实施ePrivacy Regulation，在与欧盟执行机构――欧洲议会和欧洲委员会进行三方讨论之前，欧盟委员会必须首先就该法案达成内部共识。该委员会的决定对ePrivacy Regulation至关重要。

代表亚马逊(Amazon)、谷歌、Netflix等公司的“计算机与通信行业协会”10月份前往保加利亚，与该国政府官员会面，因为该国正准备接管欧盟委员会轮值主席职位。该法案的支持者表示，自那以后，该委员会在ePrivacy Regulation问题上就没有取得多大进展。保加利亚常驻欧盟代表称，该国正致力于推动这项法案取得进展，但拒绝透露其他代表科技公司进行游说的行业团体名称。

在谷歌的支持下，“计算机与通信行业协会”去年也资助了一项研究，称ePrivacy Regulation的数据限制可能会减少在线新闻和在线广告行业的收入，并减少对云计算领域的风险投资。该机构副总裁克里斯蒂安・博尔格林（Christian Borggreen）表示，他希望ePrivacy Regulation不会与GDPR冲突，并希望“在没有过度伤害数字创新的情况下，增加有意义的隐私保护”。

本月，“开发商联盟”发布了自己赞助的经济研究报告，预测ePrivacy Regulation将导致欧盟所有行业的电子通信利润将削减30%。该组织呼吁政府官员“在讨论这份关键文件时考虑这些发现”。“开发商联盟”的欧洲政策和政府关系主管米切拉・帕拉迪诺（Michela Palladino）在谈到ePrivacy Regulation对用户内容和元数据处理的限制时说:“这是一种过于极端的做法，将会令许多依赖数据的行业减少潜在商业机会。”

西普尔女士说，科技行业的观点阻碍了在保护隐私方面取得的进展。她说:“在我看来，我们委员会中有些软弱的政府，他们不愿意在科技行业惹麻烦。”她强调称，她只是在表达自己的意见，而不是正式在议会陈述立场。西普尔说：“就目前而言，我们还没有找到共同的立场。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215453-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm