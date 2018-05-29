到2025年全球排放监控系统市场将达44.4亿美元

根据Markets and Markets的报告，全球排放监测系统市场将从2018年的23．9亿美元增至2025年的44．4亿美元，期间的复合年增长率为9．3％。

根据Markets and Markets的报告，全球排放监测系统市场将从2018年的23．9亿美元增至2025年的44．4亿美元，期间的复合年增长率为9．3％。

到2025年全球排放监控系统市场将达44．4亿美元

驱动排放监测系统市场的因素包括严格的法律和环境法规，关于环境保护的提高认识，日益增多的健康和安全问题，以及石油天然气和石化产品的不断增加使用。

与美国环境保护局等多个政府组织制定的排放相关的标准强制公司采用排放监测系统来跟踪排放水平。 CEMS（烟气排放连续监测系统）用于必须持续监测排放的行业。CEMS由气体分析仪，气体采样系统，温度、流量和不透明度监测仪以及数据采集系统组成。CEMS展示了从工业来源排放的空气污染物的环境合规性。

硬件在收集数据的排放监测系统中发挥着至关重要的作用。硬件的重要性取决于排放监测系统的类型。例如，CEMS对操作硬件更加依赖，而PEMS（车载排放监测系统）是一个基于软件的系统，并使用硬件组件分析压力、温度和其他参数。主要硬件组件包括气体分析仪，气体采样系统，流量和不透明度监测器，样品探针，采样管线，数据控制器和过滤器。

在石油和天然气开采过程中排放的各种气体对环境都是危险的。排放监测系统用于石油和天然气行业，以减少排放并持续测量。在石油和天然气行业，排放监测系统用于收集向政府当局报告排放所需的数据。各国已经发布了用于估算和控制排放的指导方针和法规。

亚太地区有望在2018年至2025年期间领导全球排放监测系统市场。这一增长归因于中国和印度的快速工业化，预计印度将为亚太地区的排放监测系统市场提供燃料。与中国空气质量有关的日益增长担忧也是推动采用排放监测系统的主要因素。此外预计“印度制造”计划下制造业和加工业的增长将推动印度采用排放监测系统。

参与排放监测系统市场的主要参与者包括ABB（瑞士），阿美特克（美国），艾默生（美国），通用电气（美国），西门子（德国），派克汉尼汾（美国），罗克韦尔自动化（美国），施克（德国），泰利达技术（美国）和塞默飞世尔（美国）。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215456-1.html

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