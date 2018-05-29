美的：一家制造企业的工业互联网之路

打造工业互联网已成为全球产业界的共识，根据咨询机构IoTAnalytics的统计,全球工业互联网平台数量超过150个。进军这一领域的企业众多，既有西门子、GE、施耐德等

近日，富士康工业互联网股份有限公司发行A股并上市，引发了外界对工业互联网的广泛关注。

其实，打造工业互联网已成为全球产业界的共识，根据咨询机构IoTAnalytics的统计,全球工业互联网平台数量超过150个。进军这一领域的企业众多，既有西门子、GE、施耐德等老牌跨国公司，也有美的、海尔等本土制造业龙头，还有阿里巴巴这样的互联网巨头。

但与大众熟悉的互联网不同，工业互联网隐身在工业产品的身后――

如今，从网上超市或从电商平台上购买一台冰箱或空调，已经变成了一种非常简单的操作。但消费者往往容易忽视的是，这件产品需要经过上千道甚至上万道工序和检测，才能生产出来。这个流程包括前期市场/用户数据采集、工程师根据用户使用场景设计、生产、组装、试验、入厂检验、运输等多个环环相扣的细节。

以每年生产超过3亿件产品的美的集团为例，他们如何来处理这些流程?美的目前的核心业务包括消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)四大板块，在历经了近3年的生产标准化、数字化的改造后，美的目前已经基本实现了“一个美的、一个体系、一个标准”的全球协同生产平台。

简单来说，这是一套代替人工的生产、检验自动化的流程。

过去，生产流水线以人力劳动为主，一个萝卜一个坑，有人记录物流单号，有人检验……每个流程都是人工，而这种生产方式不仅很耗费成本，而且生产效率远远不能满足市场的需求。

现在，完全依靠人工的生产流水间，可以逐渐转变为通过数据和机器代替人工进行协作运转，对美的来说是非常利好的变化――不仅能高效地生产产品，而且可以根据用户需求而进行生产，也完成 C2M 模式(Customer-to- Manufactory顾客对工厂)。这也是工业互联网的核心所在，对制造企业来说是非常重要的转型和升级。

从2015年开始，美的先后收购日本工业机器人制造商安川、德国机器人巨头库卡、以色列高科技企业高创，并通过并购企业打造未来厨房、智能工厂。在夯实工业核心基础上，美的集团完善上游生产制造基础，布局机器人生态链，同时在全球生产做到一个平台、一个标准的基础上，借助数字化转型，从而实现以软件、数据来驱动的全价值链运营。目前，美的集团完整地覆盖了研发能力、订单应对、计划能力、柔性制造、采购能力、品质跟踪、物流能力、客服安装等全价值链的各个环节，实现了端到端的协同。

简单来说，在这个平台上连接了整个生产线硬件，硬件上的软件彼此有一套标准化的协同接口，让彼此之间数据得以流通，进行“对话”，而管理人员同时也能“听懂”这些对话。在这个平台，系统所做的是让数据“看得见、听得见”。

美云智数就是美的集团旗下的云计算技术和服务提供商，通过智能制造、物联网、大数据、云计算、移动互联网等技术推出了工业互联网平台MeiCloud。

MeiCloud平台包括数据采集层、PaaS平台层和SaaS层。数据采集层支持DCS、PLC、DDC、现场总线、智能仪表等多种设备的通讯协议。PaaS层由云开发平台CDP、持续交付平台CICD和运维监控平台OvO三部分组成，既可以支持SaaS应用建设，也支持传统单体应用的建设。SaaS层开发部署了各种智能应用，主要包括云端MES服务、企业间协作服务、数据服务、电子商务服务等。

美的集团CIO张小懿说，真正的工业互联网，必须打通了研发端、生产设备端、供应链端、业务端、物流端和用户端，才能真正做到“零”库存生产、100%物流追踪管理和“单”个起订的C2M定制，而美的的工业互联网已经具备了这样的实力。

目前，在美的这个数字驱动平台之上，C2M的柔性定制，生产的平台化、模块化、数字化工艺及仿真，智慧物流，数字营销、智慧客服等深度变革都成为了现实。且该协同云平台通过软件和硬件协同，联通七大环节，解决方案已经可以支持在全球40多个基地生产和运作1万多种产品，能够为多层加工、复杂加工提供灵活的解决方案。

同时，美云智数已经向其他行业和公司输出云平台的能力。目前，美云智数的客户名单已经包括了中国国产品牌销量第一的长安汽车、中国最大的电动工具厂商宝时得、零售领域的永辉超市等众多企业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215458-1.html

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