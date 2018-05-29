刘强东：农村大量充斥假货，商品价格比北京还贵

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，在2018中国电子商务大会上，京东集团董事局主席兼CEO刘强东发表演讲。刘强东表示，随着无人仓、无人机、配送机器人大规模使用，京东将来有机会能够把整个行业的物流成本降到更低，降到5%以内。

刘强东称，在老家农村，还有30%的商品几乎可以说是假货。而在全国，大量村镇的商店、便利店充斥假货，商品价格比北京还贵，让农村人付出了更高的成本还买了假货。今后如果由京东供应链直接供货，可以保证品质，而且价格很低。

此外，刘强东还表示希望帮助所有实体企业回归本源，让每一份利润都建立在为行业创造价值的基础之上。

以下为刘强东演讲实录：

各位朋友，大家上午好！中国电子商务大会开了很多年了，和大家提出一个建议，建议明年开始是不是改成“无界零售大会”。

过去几年大家一提到电子商务都有非常明确的范围，有一个界定，随着新技术特别是我们国家在物流基础设施建设方面10年来的迅速进步，我们用10年时间走过物流行业西方国家30年-40年走过的路。物流技术日渐成熟，电商作为零售的一个组成部分，边界变得越来越模糊，我认为未来所有零售行业的边界都将会消失。京东现在提出的无界零售，核心之一是希望把多年来在技术、物流、金融等各方面积累的能力开放出去，成为社会基础设施服务的提供商，而不是只是仅仅服务于京东集团。

经过多年努力我国社会化物流成本占GDP比重由18%降至不到15%，这是非常好的现象。整个GDP比值中有多少消耗在物流上？之前是18%，欧美国家6%-7%，全世界做的最好的是日本，占GDP5%。随着无人仓、无人机、配送机器人大规模使用，我们认为京东将来有机会能够把整个行业的物流成本降到更低。正是因为有供应链能力、物流能力，京东才有资格说我们要成为社会的物流基础设施提供商。

大家在北京大街小巷看到理发店，你说理发是服务行业，但是也有零售成分。理发店每天要消耗洗发水等耗材。过去每一个夫妻老婆店的洗发水，比如说想进一瓶飘柔，找宝洁很难供货，这种洗发水要么是超市买要么是批发商送到夫妻老婆店。但是今天我们去县城里看，很多常见的洗发水还是有假货，其实并不是夫妻老婆店店主黑心，因为他们不知道从哪里进到正规的货，他们自己没有能力辨别真假。

我前一段时间回老家，发现我们村里如果用严格意义来区分，还有30%的商品几乎可以说是假货。比如说娃哈哈矿泉水，包装和娃哈哈一模一样，但是叫做“妈哈哈”，这样的商品还大量地存在农村中。今后如果由京东供应链直接供货，可以保证品质，而且价格很低，因为只需要给京东付出很低的物流成本就可以得到这瓶洗发水。过去的渠道是三层、四层，你要付出30%-40%的物流成本还不一定得到一瓶真的洗发水。大量村镇的商店、便利店充斥假货，商品价格比北京还贵，让农村人付出了更高的成本还买了假货。

京东物流在全国近60万个村庄都有车辆进出，我们物流边际成本几乎为0。开餐厅的、开理发店的、开便利店的、小型连锁超市，京东这套供应链体系都可以对它进行赋能。京东便利店有一组数字让我特别激动――60%-70%是女性开店，是30岁-40岁的女性。他们很多人以前离开家乡，把孩子留给父母，为了生计去长三角、珠三角，离开农村、县城去打工。辛苦一年，过春节的时候带回家的钱很少，大家知道现在城市生活成本越来越高。有了京东便利店项目，有大量打工10年的打工者，特别是女性回到老家，大概1万块钱就可以开一家便利店。为什么？因为我们通过大数据可以精确地帮助你选址，包括帮助他们精确地选品，告诉他应该卖什么，店里的货京东全部用自己的供应链供货，和京东商城一样的价格还可以赚钱，所有东西百分之百保证品质，所有东西只经过京东一个物流环节，从品牌方可以到达全中国任何一个乡镇，到村里的每一个店中。用心经营发现很多小店单月净收入可以达到8000块钱，三四十岁的女性回到老家可以每天带孩子，陪伴自己的父母，轻松开便利店，备货、装修、进货都不用管，京东金融给他们贷款，很小的成本就可以使用京东的品牌，我们品牌本身就是对他们巨大的赋能，这就是供应链带来的价值。

所以，无界零售第一个核心诉求就是把整个中国社会化的物流成本再降，降到5%以内，才能够真正把价值发挥到最大化。

通过无界零售，我们希望改变社会创业者、企业家商业价值观出现偏差的现象。过去十年中互联网公司享受了各种各样的红利，导致了大量的实体企业的老板转行到楼市和股市。京东从第一天开始严格意义上就是在把实体经济互联网化，我们建立了大量的仓储、物流设施，要和我们的合作方进货，我们就是完整意义上的实体企业，只是利用了互联网工具而已。而且我们坚持让京东的供货商从京东这儿赚的钱是过去传统线下的2倍以上。为什么？还是我们物流成本很低，不需要盘剥供应商，不需要对行业进行压榨，也不需要欺骗消费者，就可以实现自己的利润，因为我们把整个行业的成本大幅度降低，改变了过去和供货商的博弈关系。举个例子，我们进入家电行业的时候，2009年整个中国家电行业品牌厂商净利率只有不到1%。而在那一年卖电器的连锁店净利率都超过6%，现在京东在家电可以说是毫无争议的第一，但是这个不是关键，关键是中国家电行业，家电品牌的净利率（现在已经）接近10%。

所以，无界零售的第二个核心，就是京东希望通过无界零售真心实意地帮助大量传统的实体制造企业，让大量的创业者、无数的企业家能够重新回归，也就是大家的每一份利润、收入建立在为这个行业建立价值基础之上。这样，中国的创业者的精神和企业家精神一定能够得到发扬光大，无界零售大家一起来，谢谢！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215459-1.html

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