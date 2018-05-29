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EOS超级节点攻击曝光：足以轰瘫整个数字货币体系

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-29 21:01

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EOS超级节点攻击曝光：足以轰瘫整个数字货币体系


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，近日，360公司Vulcan（伏尔甘）团队发现了区块链平台EOS的一系列高危安全漏洞。经验证，其中部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码，即可以通过远程攻击，直接控制和接管EOS上运行的所有节点。

29日凌晨，360第一时间将该类漏洞上报EOS官方，并协助其修复安全隐患。EOS网络负责人表示，在修复这些问题之前，不会将EOS网络正式上线。

足以轰瘫数字体系的区块链漏洞

传统软件领域的漏洞可能被利用来发起网络攻击，造成数据、隐私的泄露甚至实际生活的影响。而数字货币本身是一套金融体系，在数字货币和区块链网络中的安全漏洞，往往会有更严重、更直接的影响。

由于区块链网络去中心化的计算特点。一个区块链节点实现上的安全漏洞，可能引发成千上万的节点遭到攻击。甚至，在传统软件漏洞领域被认为相对危害较小的拒绝服务漏洞，在区块链网络中则可能引发整个网络瘫痪的风暴攻击，对整个数字货币系统造成巨大冲击。

EOS超级节点攻击：虚拟货币交易完全受控

在攻击中，攻击者会构造并发布包含恶意代码的智能合约，EOS超级节点将会执行这个恶意合约，并触发其中的安全漏洞。攻击者再利用超级节点将恶意合约打包进新的区块，进而导致网络中所有全节点（备选超级节点、交易所充值提现节点、数字货币钱包服务器节点等）被远程控制。

由于已经完全控制了节点的系统，攻击者可以“为所欲为”，如窃取EOS超级节点的密钥，控制EOS网络的虚拟货币交易；获取EOS网络参与节点系统中的其他金融和隐私数据，例如交易所中的数字货币、保存在钱包中的用户密钥、关键的用户资料和隐私数据等等。

更有甚者，攻击者可以将EOS网络中的节点变为僵尸网络中的一员，发动网络攻击或变成免费“矿工”，挖取其他数字货币。

区块链网络安全隐患亟待关注

EOS是被称为“区块链3.0”的新型区块链平台，目前其代币市值高达690亿人民币，在全球市值排名第五。

在区块链网络和数字货币体系中，节点、钱包、矿池、交易所、智能合约等都存在很多的攻击面，360安全团队此前已经发现和揭露了多个针对数字货币节点、钱包、矿池和智能合约的严重安全漏洞。

此次360安全团队在EOS平台的智能合约虚拟机中发现的一系列新型安全漏洞，是一系列前所未有的安全风险，此前尚未有安全研究人员发现这类问题。这类型的安全问题不仅仅影响EOS，也可能影响其他类型的区块链平台与虚拟货币应用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215460-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:360数字货币密钥区块链

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