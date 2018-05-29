上海SNEC第二天直播丨瞄准高效产品 五大企业各显其能

2018年5月28日，SNEC第十二届(2018)国际新能源展览会开展第二天，先进的技术、创新的产品以及独特的解决方案等让现场人气依然火爆，众多展台前围满了观众。O

2018年5月28日，SNEC第十二届(2018)国际新能源展览会开展第二天，先进的技术、创新的产品以及独特的解决方案等让现场人气依然火爆，众多展台前围满了观众。

科技媒体新能源网的直播也继续火热进行，在第二天的直播中，协鑫、乐叶、奔一、阳光、锦浪等五家大型太阳能光伏企业，瞄准新型高效产品，各自呈现了在高效化趋势下的最新成果。讲到这儿您是不是有点心动了呢？事不宜迟，赶快来看一下5月29日的直播回顾吧！

协鑫【E1馆510】

协鑫集团有限公司是以新能源、清洁能源产业为主，相关产业多元化发展的综合能源服务商，业务类型涵盖光伏、电力、天然气、智慧城市等领域。本次展会，协鑫展台以光伏全产业链、能源互联网服务及技术平台、智能出行等作为展示亮点，结合互联网的创新应用，充分体现协鑫以改变能源供给新格局为己任、“把绿色能源带进生活”的理念。

协鑫集团新能源品牌部总经理叶超携协鑫旗下保利协鑫、协鑫集成、协鑫智维、协鑫智慧能源四家子公司的相关技术负责人给大家详细讲解了协鑫集团各个板块的研发成果。其中，令人惊喜的是协鑫智慧能源独创“源－网－售－用－云”能源互联新模式，加快从能源生产商向清洁能源综合服务商转型，形成了覆盖发、输、配、售全环节的业务链。

隆基乐叶【E1馆330】

隆基乐叶光伏科技有限公司是全球领先的单晶电池组件制造商，2016年、2017年全球单晶组件出货量第一。拥有全球领先的电池组件研发中心，与澳大利亚新南威尔士大学、中山大学、上海交通大学、中科院电工所等科研院所形成战略合作。单晶电池、组件技术多次突破世界记录。

展会现场，隆基乐叶的李绍唐博士给大家介绍了隆基乐叶的光伏组件新品。

奔一电气【E6馆670】

浙江奔一电气有限公司成立于2011年，国家级高新技术企业，是一家专注于太阳能发电系统直流侧电气保护元器件领域产品的研发、生产、销售于一体的科技型企业。其传承25年电气技术的经验沉淀，依托对太阳能发电技术的前瞻性理解，致力于发展成为国际一流的光伏系统输配电解决方案专家，为全球用户提供最可靠最安全的光伏系统直流侧电气解决方案。

本次展会上，奔一电气副总经理王俊丹给大家阐释了公司“奔一流品质，奔一流品牌”――奔一人高度秉承“质量至上”，竭尽所能为用户提供最安全可靠的产品和服务的理念。接着，奔一销售主管方勇给大家介绍了奔一推出的BYSS系列隔离开关、1500V浪涌等多款新品。

阳光电源【E7馆510】

阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、漂浮式光伏电站专用浮体等，并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。

展会上，阳光电源技术支持经理何志利给大家介绍了阳光电源针对村级扶贫/工商业屋顶的电站解决方案、阳光家庭光伏智能系统、最具特色的漂浮系统解决方案等本次阳光电源带来的所有新产品。

锦浪科技【E7馆310】

宁波锦浪新能源科技股份有限公司创建于2005年。公司立足于新能源行业，专注于分布式光伏发电领域，为一家专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司的主要产品为组串式逆变器，其主要用途为将太阳能电池组件产生的电能，变为稳定的、符合电网电能质量要求的交流电能接入电网，是新能源发电系统不可缺少的核心设备。

本次展会，锦浪市场总监陆荷峰给大家介绍了锦浪5―20kW小三相全新系列产品，以及升压板、单向主板、散热器、三项主板等锦浪设备的元器件。

精彩明天再续！

这些优质企业的精彩亮点您错过了吗？不要紧，我们科技媒体医疗科技网已经在第一时间开启了“直播回顾”频道，网址链接：让您绝不错过任何精彩瞬间！

明天是展会的第三天，还有更精彩的直播巡展等你来！华为、晶科、贺利氏、汉能四大企业已经准备就绪，请继续跟随我们的镜头，5月29日早上9点40分准时开始，敬请期待！

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