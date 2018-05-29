顺丰联手茂名政府 打造果蔬预处理中心

“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。又到了一年一度的荔枝季，来自“中国荔乡”茂名的新鲜荔枝也将被送往全国各地。5月29日，顺丰在粤西果蔬预处理中心资源共享发布会上宣布，与茂名市政府共同建设的粤西果蔬预处理中心(下称“预处理中心”)正式开业。据介绍，预处理中心可以实现流水线自动化分拣，提升处理效率，加快行业规模发展，其中使用的食品溯源技术，可从源头对服务的果蔬快件进行技术标识与溯源，更好把控果蔬品质。

(粤西果蔬预处理中心资源共享发布会)

直击痛点助力销售

粤西果蔬预处理中心位于广东省茂名市高州南塘镇，是顺丰联手茂名市政府共同打造的，从选种、种植、施肥、修剪、采摘到仓内操作，再到收转派环节，均可全程实现标准化作业。顺丰果蔬预处理中心据标准化要求进行自动化分拣及分级，可使果品标准更规范精准，消费者收到的果品质量有保障。消费者还可通过溯源系统，知晓果品产地，确保商品品质。“为进一步提升消费体验，我们力争荔枝从枝头至舌头的时间不超过72小时，让全国消费者均可享受到新鲜的茂名荔枝”，顺丰华南五邑区负责人陈沛华说道。

实际上，粤西地区拥有丰富的农产品和水果资源，如三华李、荔枝、龙眼等，这些高品质的果蔬品类拥有巨大的市场潜力。但采集后需要经过大量的加工工序，且目前均由人工操作，效率较低，日均产量受到一定影响。此外，凭借个人感官对果品进行分级筛选会导致标准参差不齐，不但影响消费者购买体验，还会影响到商品品质。

由于高品质商品可以卖出更好的价钱，果商需要耗费很多精力寻找佳品，在高峰期时段，他们还需投入更多的费用去找场地和工人。此外，由于果园比较分散，他们无法做自动化处理，若单独购买自动化处理机器，在低使用率的情况下成本过高。不只是果商，果农在销售荔枝时也会面临诸多问题，如外地商贩将手中荔枝以次充好，普通消费者根本无法辨认产地。

预处理中心直击上述痛点，用标准化机械分级的方式使果品筛检更规范精准，也便于商家对商品进行分级销售。同时，流水线自动化分拣可以降低人力成本，提升处理效率，加快行业规模化发展。这种规范化、标准化的操作模式，可以解决客户分散应对的难题。

(图为粤西果蔬预处理中心内部)

带动蔬果产业品质升级

据介绍，粤西果蔬预处理中心占地2000m²，其中操作区域1000m²，每天可以处理10吨果蔬或10000票订单。预处理中心设置办公区域，可以实现订单流打单、电脑打单，集约资源高度整合，大幅提升便利程度，更加专业和卫生，在商品检测上也更加现代化、机械化。这种集约化、标准化的作业模式，可以提升原产地的品牌溢价能力和正宗性。

此外，预处理中心还可实现批量件整车发运，精准把控发货时间，降低果商发货成本。同时提供最优的商品预处理服务，助力果蔬商及产地建立良好的口碑。

产品溯源更放心

相关数据显示，茂名市荔枝种植面积约139万亩，相当于中国以外全球其他国家荔枝种植面积的总和。2017年产量52.82万吨，今年预计突破55万吨。虽然茂名荔枝产量巨大，但还是无法满足消费者的购买需求，市面上出现了不少冒名顶替的商品，普通消费者根本无法辨别荔枝产自哪里。

针对此类现象，顺丰推出了食品溯源服务。追溯系统通过产品赋予追溯码，记录与采集每件产品的生产日期、批号及原料来源、生产线、操作员等生产相关信息，建立商品溯源信息，存储在安全可靠的云端分布式数据库。出入库时将产品码与市场信息绑定，并上传到服务器，在流通过程中通过扫描二维码查询产品相关信息，当出现质量问题时，可以根据产品码带有的生产信息追查原因，还可以根据产品码对应的发货信息检查市场串货。“这不仅解决了农产品的质量问题，同样还解决了农产品市场规划和管理的问题”，丰农溯源平台产品经理何忠超说道。

(图为食品溯源系统)

此外，顺丰还将开放全流程监控板块，通过大屏幕实时监控荔枝数量以及主消费地的流向，从而积累销售数据，帮助果商更好的备货，最后通过标准化操作将更新鲜的产品快速配送到消费者手中。

(图为顺丰科技数据灯塔)

事实上，顺丰早就不是单一的快递企业，也不简单是农产品的搬运工。近年来，顺丰不仅提供配送端的高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、结算管理等一体化的综合物流服务。粤西果蔬预处理中心是顺丰利用自身资源和技术深入产地上游，助推区域农业规模化发展的体现。相信不久的将来，依托与顺丰的合作，粤西地区的农产商将以更加标准化、高效率的水平，为全国消费者即时带去更加优质的农产品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215462-1.html

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