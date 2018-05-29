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刺激战场：“地头蛇”式吃鸡，触手花花教你成为G港集装箱区域一霸

点评

科技传媒网 天极网 2018-05-29 21:38

刺激战场：“地头蛇”式吃鸡，触手花花教你成为G港集装箱区域一霸

　　《绝地求生：刺激战场》的地图中有各种各样的场景，而不同场景的区域环境、障碍物情况、视野特点等都决定了需要采取不同的对战思路。

　　在《刺激战场》官方公布的物资级别地图中，G港是一个顶级的物资丰富区域，很多高手都喜欢跳这个点。而G港又分为上城区、下城区、集装箱区等多个区域，其中集装箱区和其他地方有很大不同，是一个很独特的点。

　　触手《刺激战场》主播花花在单排的时候很擅长在某个区域以“地头蛇”的方式来成为一霸，一波下来就很肥，为进入决赛圈增加了很大优势。今天小编就为大家介绍花花在集装箱区域的作战经验。

　　1.把握好上箱顶的时机。

　　大家都知道集装箱区域的箱顶也是有物资的，但需要把握好上箱顶的时机。当集装箱区域周围有人，可能发生遭遇战的时候，上箱顶可以卡地面上的人的视角，很好地进行伏击和突袭。但在集装箱上走动对于远距离的人来说完全就是一个活靶子，因此当不需要打遭遇战的时候，不要在箱顶长时间逗留。

　　2.利用开阔的视野来观察四周。

　　集装箱顶的视野是十分开阔的，尤其是能很敏锐地捕捉到经过的载具以及地形高处的敌人。当你单打独斗或是装备还不够好的时候，不必急着开枪射击，开倍镜观察好周围的敌人情况能帮助你选择好下一步行动。

　　3.进入集装箱区域前可以先通过附近高架楼观察。

　　集装箱区域的旁边有一个非常高的高架楼，可以对集装箱区域一览无余。如果你在进入集装箱区域前已经听到枪声或看到人影，可以先上这座高楼进行“暗中观察”，找时机把上箱顶的敌人干掉。

　　4.在集装箱区域路面行走的时候视角要经常注意上方。

　　在路面行走也是可以听到箱顶人走动的脚步声的，但从视角上来说处于劣势，走动中要时刻注意上方的动向，然后利用好箱子拐角的盲区来做掩护。

　　以上就是一部分花花在集装箱区域的作战思路，花花建议大家可以多跳G港练一练遭遇战和集装箱区域的发育，希望大家早日成为集装箱区一霸~

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215463-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:成为集装箱一霸教你区域

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