亿健亮相2018上海体博会 开启智能家庭健身新模式

5月25日，亿健旗下最新产品精灵Air与睿智X5亮相2018上海体博会。作为阿里巴巴IOT物联网联盟的成员之一，亿健在跑步机领域一直领先着业界，早在2016年就与阿里达成了战略合作，迈入家庭人工智能的发展道路，携手推出首款阿里智能跑步机精灵ELF，开启了人工智能跑步机之先河。在去年德国慕尼黑国际体博会上，亿健更是以全球首个跑步机-- Future AI(简称为FAI智慧系统)，闪耀全场。

时隔一年，在亿健强大的科研实力下，精灵Air和睿智X5，不但在智能上更加成熟，其内外的整体设计，也更加的让人注目。简约合理的设计，丰富科学的功能，一开场，就引起了大量热爱运动的跑友关注，亿健此次体博会的重点并不只是这两款人工智能跑步机，还有最新的划船机、滑雪机及动感单车，这也标志着亿健从单纯的体育器械品牌，慢慢向体育运动品牌转变。据亿健相关负责人称：家庭健身房将是亿健在未来运动领域内的新阵地。

极简设计与语音技术智能减震相融合

无论是精灵Air，还是睿智X5，它们的颜值都极其亮眼，整体以极简风格设计，机身占地只有1平米，还能折叠，完全没有传统跑步机的笨重感，极其符合现在流行的极简审美。而且这两款跑步机，都拥有百度与科大讯飞顶尖语音识别技术，专业的私人教练课程，以及强劲稳定的静音马达，完备的智能气动减震系统，这些功能强大的内核，可以在给用户提供一个舒适的跑步氛围的同时，完美适应不同体重的使用者，给与他们相匹配的舒适跑感，让膝关节获得在室外跑步时无法得到的保护。

家庭智能健身解决方案

现代简约家居风格的动感单车，拥有发明专利的双桨磁控划船机，可以模拟室外滑雪实景体验的滑雪机，亿健所构筑的多功能智能家庭健身房模式，虽然在此次体博会上，只是惊鸿一瞥式的展现，但其多元丰富有趣的运动氛围，已经显露无疑。而且，无论是动感单车，还是划船机或者滑雪机，他们所占用的空间，都是极小的，完全不影响家居生活空间的充裕。相信随着更多家居运动产品的研发问世，亿健所构筑的智能家庭健身房蓝图，会越来越完整。届时，亿健将会为更多的人带来他们喜欢的运动模式。

十多年来的积累和创新，不但成就了亿健跑步机领域的业界领先地位，还让亿健在家居运动领域上有了独树一帜的品牌底蕴，未来的亿健将会更加注重用户家庭健身运动的产品研发，以期能够为更多的用户带来智能健身解决方案。

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