饿了么获批中国首条外卖无人机航线，外卖20分钟“飞”到你家

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，饿了么今日宣布获准开辟中国第一批无人机即时配送航线，送餐无人机正式投入商业运营。据悉，无人机试运营期间，用户从下单开始，平均仅需20分钟即可收到外卖。

本次获准飞行的无人机航线共17条，均位于上海金山工业园区内，合计覆盖面积58平方公里，服务外卖商家100多家。配送过程中，无人机主要承担集散点A到B的干线运输，两名骑手则分别负责将外卖餐点装运上飞机和将餐点最后送达消费者手中。

饿了么表示，除了送得快，无人机送餐成本相对纯陆路运输也大幅下降。配送过程中，无人机飞行距离约占配送全程70%，这意味着每名骑手的行驶路程将只有原来的15%，节省路途超过50公里，骑手收入最好也能提升5倍之多。

饿了么COO康嘉表示，首批无人机航线的启用，标志着“未来物流”战略的落地迈出重要一步，即时配送行业加快从劳动密集型向技术密集型进化。当前，30分钟内送达已经成为平台的常态，而无人机投入使用后，本地即时配送将进一步进入“20分钟时代”。人机配送带来的也不只是单纯的效率提升，包括调度系统、运力组织等环节都将发生变化，即时配送行业将被重构。

饿了么无人机配送将拓展至更多区域和品类。同时，作为“未来物流”战略的另一重头项目，饿了么送餐机器人也取得进展。适应不同楼宇场景的二代机器人将于近期面世，除送餐外，还将承担流动无人货架等角色，预计今年覆盖范围扩大至多个城市超过500座楼宇。此外，集成挡风镜显示屏、智能蓝牙耳机于一身的新一代蜂鸟头盔也在研发中。

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